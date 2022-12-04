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Kültür

Başkentte Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri verildi

Konserde, sanatçılar Mustafa Keser, Şükriye Tutkun ile Azerbaycan devlet sanatçıları Mansum İbrahimov, Gülyaz ve Gülyanak Memmedova ve Samir Caferov sahne aldı.

Fırat Taşdemir   | 04.12.2022
Başkentte Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri verildi Fotoğraf: Mehmet Kaman - AA

Ankara
Başkentte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri verildi.

CSO Ada Ankara Ana Salon'daki konserde, sanatçılar Mustafa Keser, Şükriye Tutkun ile Azerbaycan devlet sanatçıları Mansum İbrahimov, Gülyaz ve Gülyanak Memmedova ve Samir Caferov müzikseverlerle buluştu.

Sevilen eserleri seslendiren sanatçılara çok sayıda dinleyici eşlik etti.

Dinleyicilerden Filiz Kaymak, konserin şahane olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlikte çok eğlendiklerini belirten Kaymak, "Azerbaycan ve Türkiye olarak iki devlet bir milletiz. Hepsi bildiğimiz ezgilerdi, muhteşemdi." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun kuvvetlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Havva İlhan da "Çok coşkulu anlar yaşadık. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği bölünmez, dünyada hiç kimse bunu parçalayamaz. Bunları hissettirdi bu konser." ifadelerini kullandı.

Levent Özdemir ise "Konser çok coşkulu geçti. Önce Kırım Tatar şarkısıyla başlaması çok güzeldi." diye konuştu.

Abdürrahim Masumi de "Konser çok güzeldi. Can Azerbaycan ile güzel Türkiye arasındaki dostluğu bir kez daha pekiştirdi. Gururlandık. İki ülke arasındaki muhteşem dostluğu görüp bir kez daha gözlerim yaşardı." değerlendirmesinde bulundu.

Konseri Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ve Azerbaycanlılar da izledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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