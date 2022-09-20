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Kültür

Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'de başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki "Başkent Kültür Yolu Festivali" 1 Ekim'de başlayacak.

Merve Yıldızalp   | 20.09.2022
Başkent Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'de başlayacak

Ankara

Başkent Kültür Yolu Festivali, konser, sergi, söyleşi, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan 500'den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. Festivalde çocuk etkinlikleri de yer alacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali, 1-23 Ekim tarihleri arasında 70 farklı mekanda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla yapılacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali hem Ankaralılara hem de çevre illerdeki sanatseverlere kültür sanat deneyimi yaşatacak.

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, festival boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'nın sergisinin beğeniye sunulacağı CSO Ada Ankara, ilgi çekici söyleşiler, tiyatro ve film gösterimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinde Ankaralıları ağırlayacak.

Sergiler düzenlenecek

Festival kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Ada Ankara sahnesinde konser verecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali, Satırbaşı Ankara: Edebiyat Söyleşileri'nde Türkiye'nin ve dünyanın önemli yazarlarını konuk edecek.

Senfoni ile Neşet Ertaş türküleri, Müslüm Gürses, Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları seslendirilecek. Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla 13 Ekim'de Seymen Alayı kutlamaları yapılacak. Göbeklitepe Operası, Büyük Tiyatro'da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Etnografya Müzesi'nde "Osmanlı'dan Günümüze Kahve Kültürü Sergisi", Cumhuriyet Müzesi'nde ise Cumhuriyet dönemi fotoğraf ve belgelerinin yer aldığı "Cumhuriyet'in Arşivi" sergisi ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalde çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak. Genç bilet uygulamasıyla ücretli etkinlikler öğrencilere yüzde 50 indirimli olacak.

Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlik biletleri için biletinial.com ve Sanat Cepte uygulaması kullanılabilecek.

Festival hakkında detaylı bilgilere "www.baskent.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşılabilecek.

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