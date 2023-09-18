Dolar
27.02
Euro
28.84
Altın
1,926.57
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
26,777.00
BIST 100
7,900.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'nda konuşuyor. İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 2 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Kültür

"Başka" sergisinde ebrunun farklı formları izlenime sunuldu

Başak Alkan'ın kişisel ebru sergisi "Başka" sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Esad Şani  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
"Başka" sergisinde ebrunun farklı formları izlenime sunuldu Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

İstanbul

Alkan, Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açılan sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatının yanında 2012'den bu yana ebru sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Ebru sanatına dersler alarak başladığını ve bir süre sonra çalışmalarına kendi atölyesinde devam ettiğini anlatan sanatçı, "Daha sonra ebrunun yönünü değiştirip farklı materyaller ile kolajı ve birleştirmeleri kullanarak kendi göz zevkime hitap edebilecek şeyler yapmaya başladım." dedi.

Alkan, sergi fikrinin arkadaşlarının eserlerini görüp beğenmeleriyle ortaya çıktığını belirterek, "Daha sonra Hülya Yazıcı hanımla tanıştırdılar, sağ olsun bize kapılarını açtı." diye konuştu.

"Eserlerimi modernleştirilmiş olarak tanımlıyorum"

Sergide 42 eserinin yer aldığı bilgisini veren sanatçı, şunları kaydetti:

"Sergilenen çalışmalarımın yarısı hazırdı, 20 kadarı da sergiye özel olarak son altı aylık süreçte çalışıldı. Eserlerimi modernleştirilmiş olarak tanımlıyorum ama gelenekselden de kopmayı kabul etmiyorum. Çünkü geleneksel altyapı olmadan modernleşmenin ya da modern bir şey yapıyorum diyebilmenin bir hakkı olmadığını düşünüyorum."

Önce geleneksel ebruyu hazırlayıp sonrasında bunlarla neler yapabileceğini değerlendirdiğini söyleyen Alkan, çalışmalarında ebruları keserek, katlayarak ve boyutlandırarak birleştirdiği bölümlerin de bulunduğunu aktardı.

"Kendi coğrafyamızın köklerinden yola çıkarak o izleri bugüne taşıyan sanatçıları tercih ediyoruz"

Serginin küratörü Hülya Yazıcı ise sergide gelenekselin izlerini taşıyan modern işlerin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bağımsız Sanat Vakfı uzun yıllardır hep çağdaş sanatla, modern sanatlarla ilgili sergiler yapıyor. Buradaki sergilerde her zaman kendi coğrafyamızın köklerinden, sanat birikiminden yola çıkarak o izleri bugüne taşıyan sanatçıları tercih ediyoruz." dedi.

Başak Alkan'ın bu izleri sanatına taşıyan ve bugünün sanatına aktarabilen bir sanatçı olduğunu dile getiren Yazıcı, "Yeni çağdaş düzenlemeleri var. Herkesin görmesini isterim. Ayrıca Başak Hanım çok yönlü bir insan. Kendisi hem bir iş kadını hem de yoğun bir hayatı olmasına rağmen sanata ve doğaya büyük yer ve zaman ayıran bir hanım." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yolda "kış çilesi" bitiyor
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de düşen helikopter ile 3 personelini arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor

Benzer haberler

"Başka" sergisinde ebrunun farklı formları izlenime sunuldu

"Başka" sergisinde ebrunun farklı formları izlenime sunuldu

Hollanda'da tarihi Türk tamgalarının tanıtıldığı sergi düzenlendi

Devrim Erbil'in "Seçmeler" sergisi ziyarete açıldı

Pera Müzesi yeni sezonda 2 sergiye ev sahipliği yapacak

Pera Müzesi yeni sezonda 2 sergiye ev sahipliği yapacak
Ebru sanatına papatya motifini kazandıran sanatçı: Mustafa Düzgünman

Ebru sanatına papatya motifini kazandıran sanatçı: Mustafa Düzgünman
Yıllara meydan okuyan Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor

Yıllara meydan okuyan Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet