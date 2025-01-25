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Kültür

Balıklıgöl'de sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sömestir tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Eşber Ayaydın  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Balıklıgöl'de sömestir ve hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, yarıyıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen misafirlerce ziyaret ediliyor.

Farklı illerden kente gelen ziyaretçiler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip mekanda tarihle iç içe vakit geçiriyor.

Şehrin simgesi yerleşkedeki dini mekanları da ziyaret eden misafirler, balıklara yem atarak bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

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