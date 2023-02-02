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Kültür

Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, yarıyıl tatili dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Rauf Maltaş   | 02.02.2023
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, ara tatili fırsat bilen ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Mersin'den kenti gezmeye gelen Mehmet Emin Güneş, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini söyledi.

Şanlıurfa'yı tahmin ettiklerinden daha güzel bulduklarını dile getiren Güneş, herkese kenti görmeyi tavsiye etti.

Emine Yıldız ise ara tatil dolayısıyla arkadaşlarıyla Tekirdağ'dan Güneydoğu turu kapsamında kente geldiklerini belirtti.

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