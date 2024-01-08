Bahariye Mevlevihanesi'nde Gazze'ye yardım müzayedesi
İnsan ve Medeniyet Hareketi, Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere müzayede düzenlendi.
İstanbul
Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen "Gazze'ye Yardım Müzayedesi"nde bağışçıların koleksiyonlarından özel eserler alıcılarla buluştu.
Müzayedenin açılışında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Başkanı Kemal Özden, 7 Ekim 2023'ün bütün dünyanın unutmayacağı, tarihte bir kırılmanın ve değişimin başladığı gün olarak kayıtlara geçeceğini söyledi.
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliam ve soykırımın 90 gündür ilk günkü vahşiliğiyle devam ettiğini dile getiren Özden, şöyle konuştu:
"Bu azgınlığa, bu alçaklığa karşı sadece Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz değil, tüm dünyanın vicdan sahibi insanları olarak hep beraber topyekun karşı gelmeliyiz. Topyekun karşı gelmeliyiz ki bu azgın güruh, insanlıktan nasibini almamış işgalci Siyonist rejim, bütün dünyada yalnızlığa, yalnızlaştırılmaya mahkum olsun. İnsanlığın vicdanında zaten çoktan mahkum oldu ama umuyoruz ki adaletin var olduğuna inanan bizler, ilahi adaletten gayrı bu dünyada bu suçu ve bu cürmü işleyenler de en kısa sürede hak ettikleri cezayı alsınlar."
"Her türlü imkanla ve insani yardımlarla orada olmalıyız"
Müzayedeye katkıda bulunanlara teşekkür eden Özden, "Topyekun olarak bu mücadeleyi her alana ve her başlığa yaymalıyız. Sanattan, spordan, meydanlardan, mitinglerden, konferans ve seminerlerden aklımıza gelebilecek her türlü imkanla ve insani yardımlarla orada olmalıyız." dedi.
Hareket bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Vakfının, 7 Ekim'den sonra insani yardım çağrılarında bulunduğu ve AFAD aracılığıyla gönderilen yardım gemilerine konteynerlerle katkı verdiklerini aktaran Özden, "Operasyonel gücümüzü ve kabiliyetimizi daha da etkin kılmak için Mısır'da bir lojistik bir depo tutmak ve bizzat satın almaları oradan yaparak hem daha verimli ve etkin olmak hem de daha fazla yardımı zamanında ulaştırmak adına gerekli çalışmaları İnsan Vakfı aracılığıyla yapıyoruz." diye konuştu.
Özden, müzayededen elde edilecek gelirin tamamının Gazze'nin öncelikle acil ihtiyaçları sonrasında da yeniden imar ve ihyası için kullanılacağını sözlerine ekledi.
Müzayedede Bahariye Sanat Atölyeleri sanatçılarının eserleri, Bekir Kantarcı'nın Kabe koleksiyonu, Ömer Faruk Aksoy'un fotoğraflarının yanı sıra Hasan Çelebi, Ferhat Kurlu, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Mamure Öz ve Meryem Nevruzi'nin de arasında bulunduğu yerli ve yabancı sanatkarların eserleri satışa sunuldu.
Geleneksel sanat eserlerinden fotoğraflara, özel koleksiyonlardan usta sanatçıların eserlerine kadar yaklaşık 90 parçadan oluşan geniş bir seçkinin yer aldığı müzayedede, Meryem Güney'in "Kutlu Yolculuk" adlı katı eseri 750 bin, Bekir Kantarcı koleksiyonundan Kabe Örtüsü ise 600 bin liraya alıcı buldu.
Satışı gerçekleştirilen hat, tezhip, minyatür, katı, ebru, yağlı boya resim ve değerli tespihlerden elde edilen gelirin tamamı Gazze'ye bağışlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.