"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" bu akşam TRT 1'de yayınlanacak
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, bu akşam 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
Istanbul
Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un kaleme aldığı yapım, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girmişti.
Filmde, Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, baba Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, anne Zehra Yalçın'ı ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Filmin oyuncuları arasında Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci de yer alıyor.
Yapım, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.