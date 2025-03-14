"Attila" operası İzmir prömiyerine hazır
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "Attila" operasını ilk kez İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.
İzmir
Verdi'nin erken dönem eserlerinden biri olan opera, Hun İmparatoru Atilla'nın dünyaya nam salan hikayesini anlatıyor. Temistocle Solera'nın librettosunu yazdığı eser, Verdi'nin güçlü müzikleriyle birleşerek dramatik bir anlatım sunuyor.
İZDOB, eserin sahneye konulması sürecinde dekor, kostüm ve makyaj tasarımlarında tarihsel detaylara önem verirken, sanatçılar yoğun bir prova sürecinden geçti.
Provaları tamamlanan eser, 15 Mart saat 20.30'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Temsilde, dünyaca ünlü İtalyan bas Gianluca Margheri, "Attila" rolüyle sahne alacak.
"İzmir'de olmak büyük bir şans"
Prömiyerde başrol "Attila"ya hayat verecek Margheri, "Türkiye'de ilk kez sahneye çıkışım ve Attila rolünü ilk seslendirişim olacak." dedi.
Genellikle Bel kanto (İtalyan opera geleneğinde zarif ve akıcı vokal tekniği) repertuarına ağırlık verdiğini belirten Margheri, daha çok Rossini, Bellini, Donizetti operalarını seslendirdiğini anımsattı.
Attila operasının Verdi'nin erken dönem eserlerinden biri olduğu için Bel kantoya oldukça yakın olduğunu anlatan Margheri, "Teknik olarak Donizetti'yi nasıl söylüyorsam, Attila'yı da öyle söylüyorum. Çünkü teknik ve stil olarak birbirine çok yakın. Bu benim ikinci Verdi operam olacak. Böyle bir şansı yakaladığım için çok mutluyum." diye konuştu.
İzmir'e ilk kez geldiğini dile getiren Margheri, Türk kültürünü tanıdığı için çok mutlu olduğuna belirtti.
"Attila karakterini canlandırmak, bizim kanımızdan olduğu için zor olmadı"
Eserde "Attila" karakterine hayat verecek bir diğer isim ise İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin deneyimli sanatçılarından Teyfik Rodos.
Sanat yaşamında 35 yılı geride bırakan Rodos, "Attila"nın zorlu ama keyifli bir rol olduğunu söyledi.
"Attila"nın çok güçlü bir karakter olduğunu ifade eden Rodos, "Attila karakterini canlandırmak, bizim kanımızdan olduğu için zor olmadı. Karakter olarak da oldukça güçlü, hırslı, tatminsiz ve dünyaya hükmetme isteği olan biri. Güç imparatorluğunun liderini sahnede müzikle beraber canlandırmak ayrı bir keyif. Karaktere bürünmek zaman alıyor, sürekli prova yapmak lazım. Uzun ve yoğun bir prova sürecinin ardından güçlü bir prodüksiyon ortaya çıkardık." dedi.
Operanın rejisini üstlenen Yiğit Günsoy da eserin İzmir'de ilk kez sahneleneceğini söyledi.
Dekor ve kostüm tasarımında sanatçı Gülden Sayıl ile çalıştıklarını hatırlatan Günsoy, "Attila"nın tarihi bir karakter olması nedeniyle sahneleme sürecinde dönemin ruhuna sadık kalmaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.
Operanın "Attila"nın yaşamının son günlerini konu aldığını belirten Günsoy, şunları kaydetti:
"Attila, düşmanları tarafından çevrelenmiş bir lider. Odabella karakteri babasının intikamını almak istiyor. Foresto karakteri İtalya'ya düzenlediği akından dolayı öfkeli, Romalı kumandan da İtalya'nın kendisine kalmadığı için Attila'ya düşman. Üçü bir plan yaparak Attila'yı düğün gecesinde öldürülmeyi hedefliyor. Attila'nın gerçekte düğün gecesinde öldüğü bilinse de ölüm nedeni kesin olarak bilinmiyor. Bir teoriye göre çok içip sarhoş olmuş ve kan kusarak ölmüş. Belki de zehirlendi. Opera da bu olayları dramatik bir kurguyla sahneye taşıyoruz."
Tulio Gagliardo'nun orkestra şefliğini üstlendiği eserde, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, koro şefliği Ahmet Kahyaoğlu, koreografiyi Şebnem Şenel, ışık tasarımı ise İnan Sefer yapıyor.
Eserde Attila karakterini Gianluca Margheri, Doğukan Özkan, Teyfik Rodos ve Volkan Şen, Odabella'yı Dilruba Bilgi, Sevinç Demirağ ve Burçin Savigne canlandırıyor.
Foresto karekterini ise Burak Dabakoğlu ve Muzaffer Soydan Ezio'yu Murat Duyan ve Cengiz Sayın, Papa Leone'yi Sabri Çapanoğlu ve Başar Ünal, Uldino'yu Fırat Halavut ve Barış Veral sahneye taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.