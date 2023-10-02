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Kültür

Arpist Zeynep Öykü, 7 Ekim'de "Rönesans'ta Melankoli" turnesine başlayacak

Türkiye'de ilk defa yerli arp üreten barok arp sanatçısı Zeynep Öykü, "Rönesans'ta Melankoli" başlıklı Türkiye turnesine Ankara'dan başlayacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Arpist Zeynep Öykü, 7 Ekim'de "Rönesans'ta Melankoli" turnesine başlayacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre sanatçı, 7 Ekim'de Ankara'da Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda vereceği konserin ardından, 14 Ekim'de Uluslararası Antakya Film Festivali, 20 Ekim'de İzmir Aziz Vukolos Kilisesi, 21 Ekim'de Ayvalık Sanat Fabrikası ve 25 Ekim'de İstanbul Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öykü, İngiltere'nin önemli bestecilerinden John Dowland'ı konserlerinde derinlemesine inceleyeceğini belirterek, "Konserlerimde dinleyicilere sadece dönemin müziğini dinletmekle kalmayıp, dönemin tarihi, sosyolojisi ve insanların yaşam biçimiyle ilgili bilgiler sunacağım. Anlatacağım hikayelerle seyirciyi tamamen içine çeken bir zaman yolculuğuna çıkarmayı planlıyorum. Dönemin müziğini dönemin çalgıları ile tam anlamıyla yansıtmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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