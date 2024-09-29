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Kültür

Arpist Meriç Dönük, Sakıp Sabancı Müzesi'nde konser verdi

Arpist ve akademisyen Meriç Dönük, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Akbank Caz Festivali" kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi'nde sahne aldı.

Ömer Mirza Şeker  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Arpist Meriç Dönük, Sakıp Sabancı Müzesi'nde konser verdi Fotoğraf: Ömer Mirza Şeker/AA

İstanbul

Usta sanatçı Dönük "Gülbaharım", "Place To Be", "Naz Barı", "İncecikten Bir Kar Yağar", "Küçük Vals", "Las Verdades Del Tiempo", "Nocturne", "La Bohemia", "Fragile", "Bir Mısır Tanesinin Hüznü" ve "Nikriz Longa" eserlerinin de aralarında bulunduğu, arp enstrümanına özgü ve geleneksel parçaların yer aldığı repertuarı dinleyicilerle buluşturdu.

Sanatçı ayrıca caz türünün klasiklerinden kabul edilen "Take Five" eserini de ilk kez arp ile yorumladı.

Türk makam müziği ve çeşitli coğrafyaların geleneksel ezgilerinin yer aldığı konser seçkisinde Ariel Amirez, Francisco Tarrega, Paul Desmond, Sting, Bora Uymaz gibi ünlü bestecilerin eserleri müzikseverlere sunuldu.

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