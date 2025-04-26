Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,820.00
BTC/USDT
94,527.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı Antalya'da gerçekleştiriliyor
logo
Kültür

Arnavutluk'taki Posta Müzesi'nde yüzyıllık posta pulları sergileniyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hizmet veren Arnavutluk Posta Müzesi, asırlık posta pullarına yaptığı ev sahipliğiyle ülke tarihine ışık tutuyor.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Arnavutluk'taki Posta Müzesi'nde yüzyıllık posta pulları sergileniyor Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Tiran'da, 5 Kasım 2021'de hizmet vermeye başlayan ve 1913'ten itibaren basılmaya başlanan posta pullarına ev sahipliği yapan Arnavutluk Posta Müzesi, kentte tarih meraklılarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Posta pulları üzerinde ülke tarihinin 112 yılının farklı dönemlerinden figürler yer alırken Osmanlı döneminden kalma nadide posta pulları ve mühürler de ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken koleksiyonlar arasında önde geliyor.

Müzede ayrıca, eski mektup zarfları, haberleşme araçları ve posta görevlilerine ait üniformalar sergileniyor, ziyaretçiler müzedeki atölyede kendi tasarımlarını posta puluna dönüştürebilme fırsatını elde ediyor.

Posta pulu koleksiyonunu genişletme çalışmaları sürüyor

Arnavutluk Postası Pul Arşivi Uzmanı Marilda Habibi, AA muhabirine, müzenin ülke tarihine ışık tutan yönlerini anlattı.

Habibi, "Bu müze 2021'de yeniden tasarlanarak hizmet vermeye başladı. Bu koleksiyonlar öncesinde Ulusal Tarih Müzesi'nin bir parçasıydı." dedi.

Müzedeki posta pulu koleksiyonunu genişletmeye devam etmek için gerekli araştırma ve çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Habibi, bugün de modern ve tematik pul basımına devam ettiklerini belirtti.

Habibi, "Bu müzede, Arnavutluk Postasının çalışmalarını yansıtan birçok obje sergileniyor. Bir postacının ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanlar, yıllara göre sıralanmış posta pulları ve Arnavutluk Postasının yıllar içinde aldığı ödüller ve nişanlar da burada sergileniyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerin müzede Arnavutluk posta pulları tarihini izleme fırsatı bulabildikleri bir belgesel odasının da bulunduğuna işaret eden Habibi, ayrıca posta pulu koleksiyoncularının ve araştırmacıların da müzeye büyük ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine rekor ziyaretçi
İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı
İstanbul'daki depremlerin ardından deprem çantası, çadır, powerbank ve yağmurluk satışları katlandı
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta şehir içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak
Van'da çevik kuvvet polisi, tatbikat ve eğitimlerle olaylara müdahale kabiliyetini geliştiriyor

Benzer haberler

Arnavutluk'taki Posta Müzesi'nde yüzyıllık posta pulları sergileniyor

Arnavutluk'taki Posta Müzesi'nde yüzyıllık posta pulları sergileniyor

Arnavutluk'taki Tiran Hayvanat Bahçesi 59 yıldır yüzlerce türe ev sahipliği yapıyor

Protez kol ve bacaklar kullanan Onuzi, Tiran'daki atölyesinde engelliler için umut oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet