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Kültür

"Arabesk Rap" mini belgeseli tabii'de yayınlandı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii, üç bölümden oluşan "Arabesk Rap" mini belgeselini yayınlandı.

Fatih Türkyılmaz  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
"Arabesk Rap" mini belgeseli tabii'de yayınlandı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel serisi, arabesk rapi Türkiye’deki en popüler temsilcilerinin gözünden anlatıyor.

"Arabesk Rap" belgeseli, 1990'lı yıllarda Almanya'da müzik yapan ünlülerden, sokak kültürünü rap müziğiyle ifade eden isimlere ve çağdaş arabesk rap yorumlarıyla tanınan müzisyenlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli röportajlar içeriyor.

tabii’nin belgeselleri büyük ilgi görüyor

tabii’de yer alan orijinal belgeseller arasında, Brezilya'nın yerli bir kabilesine misafir olan iki kafadar Selcen ve Banu’nun maceralarını anlatan, "Kabile Misafiri", ramazan ayında sofraların olmazsa olmazı Çorum'un İskilip ilçesinin meşhur keşkeğinin hikayesini anlatan "Keşkek", Türk siyasi hayatına damgasını vuran Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan "Erbakan" ve "Bir İhtimal Daha Var" adlı yapımlar da yer alıyor.

tabii'de orijinal belgesellerin yanı sıra tarihten sanata, gastronomiden gündelik hayata kadar pek çok konuda ilham verici belgeseller de izlenebiliyor.

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