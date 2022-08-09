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Kültür

Antalya'daki 'böcek müzesi'nde 530 tür sergileniyor

Antalya'da ormanlarda yaşayan canlıları insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla oluşturulan "böcek müzesi"nde 530 tür sergileniyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 09.08.2022
Antalya'daki 'böcek müzesi'nde 530 tür sergileniyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Orman varlığını artırmak amacıyla yoğun ağaçlandırma çalışmaları yürüten ve çıkan yangınlarda daha fazla alanın yanmaması için cansiparane görev yapan orman işçileri, doğadaki canlıların bilinmesi için de çalışmalar yürütüyor.

Ormanda bitki örtüsüne zarar veren böceklere karşı doğal yöntemlerle yararlı böcekler üretip, doğaya salan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ormanda gördükleri böcek türlerini de özel yöntemlerle kurutup, Döşemealtı ilçesi Nebiler semtindeki şube müdürlüğü binasında bir süre önce küçük bir müze oluşturdu.

530 değişik türün sergilendiği müze, gergedan böceği ve geyik böceğinin de aralarında olduğu ilginç böceklerle ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

Yangında sadece ağaç değil, böcekler de yanıyor

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, orman teşkilatının ilgi alanına sadece ağaçların değil, doğadaki tüm canlıların girdiğini söyledi.

Bir yandan orman zararlıları ile doğal yöntemlerle mücadele ederken, diğer yandan da ağaçta, toprakta yaşayan diğer canlılara yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Dikici, bir yandan da doğal zenginlikleri belgelediklerini kaydetti.

Böcek türlerinden bir koleksiyon oluşturduklarını belirten Dikici, böcekleri kurutup üniversitelerin ilgili bölümleriyle ne tür oldukları, hangi bölgelerde yaşadıkları gibi konularda araştırma yaptıklarını kaydetti. Kuruttukları türleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla da müzede sergilediklerini dile getiren Dikici, şunları söyledi:

"Ormanda bitki türlerinin yanı sıra kelebekten cırcır böceğine, kuşlara kadar birçok canlı yaşıyor. Ormana baktığınızda belki sadece ağacı görüyorsunuz ama içine girdiğinizde daha birçok canlının barındığını görürsünüz. 'Doğadaki çeşitlilik görülsün' diye bu müzeyi oluşturduk. Ormanlar yanarken sadece ağaç değil, toprağın altındaki solucandan üstündeki böceklere kadar hepsi yanıyor. Orman sadece ağaçtan ibaret değil, orman bir ekosistem, içinde binlerce bitki türünü, binlerce hayvanı canlıyı barındırıyor. Bir orman yandığında sadece ağaçlarımız yanmıyor, yüzlerce, binlerce canlı da yok oluyor."

"İsteyen herkes müzeyi gezebilir"

Müzede Türkiye'deki ormanlarda bulunan kelebekler, örtük kanatlılar, pul kanatlılar, düz kanatlılar, zar kanatlılar, benzer kanatlılar, yusufçuk türlerinden böceklerin yer aldığını belirten Dikici, koleksiyonun büyük bir bölümünü örtük, pul kanatlılar ile kelebekler oluşturduğunu ifade etti.

Dikici, doğal zenginliklerin, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yabancı toplayıcılar tarafından gerçekleşen talanın önlenmesinde bilgilerin toplum ile paylaşımının büyük rol oynadığını vurguladı. Bu açıdan oluşturdukları müzeyi herkese açtıklarını anlatan Dikici, bugüne kadar çok sayıda kişinin müzeyi ziyaret edip, böcekler hakkında bilgi aldığını söyledi. Okullardan öğrencilerin gruplar halinde müzeyi gezdiğini dile getiren Dikici, müzenin isteyen herkese açık olduğunu da vurguladı.

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