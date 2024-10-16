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Kültür

Antalya Müzesi'nde "Doğal Çakıl Taş Mozaik" sergisi açıldı

Antalyalı mozaik sanatçısı Süleyman Sarı'nın doğadan topladığı çakıl taşlarını kullanarak oluşturduğu eserlerden oluşan kişisel sergisi Antalya Müzesi sergi salonunda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bekir Bektaş  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Antalya Müzesi'nde "Doğal Çakıl Taş Mozaik" sergisi açıldı Fotoğraf: Emine Zehra Ünal/AA

Antalya

Sergide, sanatçının Antalya'da sahiller ve dere yatakları başta olmak üzere doğadan topladığı farklı ebat ve renklerdeki taşlardan, herhangi bir renklendirme yapmadan ya da şekil vermeden oluşturduğu eserler dikkati çekiyor.

Tamamı doğal taşlardan oluşan 22 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Sarı, dördüncü kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sergide yer alan eserlerin her birinde en az 10 bin çakıl tanesi kullanıldığını kaydeden Sarı, bu çakıl tanelerinin kırılmadan ya da renklendirilmeden kullanıldığını belirtti.

Sarı, "Yaklaşık 30 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaptığım işi dünyaya tanıtmak ve benden sonraki nesle, gençlere de bu işi öğretmek istiyorum. Sergide üzerinde 1 yıl, 18 ay çalıştığım eserlerim var. Meraklıları, sanatseverleri bekliyorum." dedi.

Sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.


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