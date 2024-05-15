Dolar
32.27
Euro
34.97
Altın
2,365.92
ETH/USDT
2,905.40
BTC/USDT
62,539.00
BIST 100
10,146.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Kültür

Antalya Devlet Opera ve Balesinin Japon dansçıları

Yolları Tacikistan'da çalıştıkları dönemde kesişen ve deneyimlerini artırmak için farklı bir ülkeye gitmeye karar veren Japon bale sanatçıları Riine Sasaki ve Kaname Noi, Antalya DOB'a başvurularının kabul edilmesiyle Türkiye'ye yerleşti.

Zehra Tekeci  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Antalya Devlet Opera ve Balesinin Japon dansçıları Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Küçük yaşta ailelerinin yönlendirmesiyle başladıkları baleye tutkuyla bağlanan Japon balerin Riine Sasaki ve balet Kaname Noi, sanatlarını daha da iyi bir seviyeye taşımak için geldikleri Antalya'da Devlet Opera ve Balesinin (DOB) kadrosunda sahneye çıkıyor.

Japonya'da doğan 23 yaşındaki balerin Riine Sasaki ve 24 yaşındaki balet Kaname Noi çocukluk yıllarında baleye başladı.

Ailelerinin isteğiyle başladıkları bale, hayatlarının en büyük tutkusuna dönüşen Sasaki ve Noi, eğitimlerini tamamlamalarının ardından çeşitli ülkelerde bulundu.

Yolları Tacikistan Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda kesişen ikili, bugüne kadar çok sayıda temsilde sahneye çıktı.

Deneyimlerini artırmak isteyen bale sanatçıları, Tacikistan'dan ayrılmaya karar verdi.

Bu sırada Antalya Devlet Opera ve Balesine başvuran Sasaki ve Noi, yapılan değerlendirmelerin ardından geçen yıl Antalya'da çalışmaya başladı.

Kurum bünyesinde "Giselle", "Fındıkkıran" gibi önemli bale eserlerinde sahne alan Sasaki ve Noi, sanatseverlerle buluşmak için haftanın 6 günü 3 saat prova yapıyor.

"Alışmamız çok kolay oldu"

Genç sanatçı Kaname Noi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yaşından bu yana baleyle ilgilendiğini söyledi.

Bale eğitimine annesinin ısrarı üzerine başladığını anlatan Noi, "Annem yetişkinler için bale gruplarına eğitim veriyordu. İlk başta bale yapmayı hiç istemiyordum ancak annem beni zorluyordu. Sonra baleye başladım ve katıldığım yarışmalarda aldığım keyif baleyi sevmemi sağladı. Sonrasında bu iş kariyere dönüştü." dedi.

Japonya'nın ardından eğitimini Rusya'da sürdürdüğünü belirten Noi, daha sonra Tacik Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştığını ancak deneyimlerini artırmak için yeni bir kurum arayışına girdiğini ifade etti.

Başvuru yaptığı kurumlardan birinin de Antalya DOB olduğunu kaydeden Noi, "Daha önce Türkiye'ye geldim ama Antalya'ya hiç gelmemiştim. Sadece İstanbul'u görmüştüm. Burada bir alım yapılacağını duyduktan sonra denemeye karar verdik. Riine ile buraya gelmeyi çok istedik, geldiğimizde de alışmamız çok kolay oldu. Burada çok mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye'de en çok sanata gösterilen ilginin dikkatini çektiğini vurgulayan Noi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ve Antalya'da seyircilerin ve sahnenin verdiği enerjiyle doğru yerde olduğumuzu hissediyoruz. Bu sahnede olmak, seyircilerin alkışları eşliğinde dans etmek bizi motive ediyor. Daha önce dans ettiğimiz yere göre dekorlar ve orkestranın farkını görebiliyoruz. Burada sahnemiz, ekibimiz dansçılarımızla çok konforluyuz. Bu ekiple çalıştığımız için çok mutluyuz."

"Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Riine Sasaki de küçük yaştan bu yana bale yaptığını ve işine tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.

Berlin'de aldığı bale eğitimi esnasında ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bu nedenle zor günler yaşadığını aktaran Sasaki, mesleğini yapma heyecanıyla yeni bir sayfa açtığını kaydetti.

Tacikistan'da çalışmaya başladığını ancak çeşitli nedenlerle oradan da ayrıldığını belirten Sasaki, "Türkiye'ye tecrübemizi artırmak için geldik. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sevdiğimiz işi yapıyoruz ve sahnede kendimizi ortaya koyuyoruz. Seyircilerimizin bize verdiği enerjiyi çok seviyoruz. Onların varlığı, alkışları bizi daha da heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Sasaki, Antalya DOB'ta sahne aldığı "Giselle" balesinin prömiyerinde sanatseverlerin kendilerini dakikalarca "bravo" tezahüratları eşliğinde ayakta alkışlamasının, meslek hayatının en özel anlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
BİK Analitik yazılımı, TSE tarafından tescillendi
Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı
Adalet Bakanı Tunç: Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin üzerine gidecektir

Benzer haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesinin Japon dansçıları

Antalya Devlet Opera ve Balesinin Japon dansçıları

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi

Akra Caz Festivali, dünya müziğinin ünlü isimlerini Antalya'da ağırlayacak

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini son kez sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Giselle" balesini son kez sahneleyecek
Lüks yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" Antalya Limanı'na demirledi

Lüks yolcu gemisi "Seven Seas Voyager" Antalya Limanı'na demirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet