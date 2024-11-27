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Kültür

Ankara'da "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" belgeselinin gösterimi yapıldı

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları (1913-1915)" adlı belgesel gösterildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Ankara'da "Mustafa Kemal'in Sofya Yılları" belgeselinin gösterimi yapıldı

Ankara

Ankara'da bir okulda düzenlenen programa, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, Türkiye'nin eski Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yapımcılığını Nahide Deniz'in üstlendiği belgeselin gösterimi öncesi iki ülkenin milli marşları okundu.

Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan ile Türkiye arasında 100 yılı aşan dostluk ve işbirliğini geliştirme yolunda kuvvetli bir örnek ve güçlü bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

"2024 yılına güçlü şekilde başladık" ifadesini kullanan Tcholakov, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'nın ortaklaşa mayın temizleme operasyonu başlattığını hatırlattı.

Tcholakov, mayın temizleme operasyonunun amacının iki ülkeyi birbirine bağlayan Karadeniz'i güvenli hale getirmek olduğunu söyledi.

Yakın zamanda, Bulgaristan'daki en büyük Türk yatırımcısı Alcomet şirketinin 25. yıl dönümünün kutlanacağını kaydeden Tcholakov, "Alcomet 25'inci yılında, 300 milyon avro değerinde yeni bir üretim tesisi açtı." dedi.

İstanbul-Burgaz feribot seferleri

Büyükelçi Tcholakov, 2025'te İstanbul ile Burgaz arasında feribot seferlerinin başlayacağını duyurarak, böylelikle iki ülke arasındaki turizm ve işbirliğinin yeni bir ivme kazanacağını belirtti.

Belgesel gösterimine katılan davetlilere teşekkür eden Tcholakov, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce, 'Türkiye ve Bulgaristan her zaman dost kalmalıdır' demiş. Bu da gösteriyor ki bugün de bu vasiyeti canlıdır ve her zamankinden daha güçlü ve güncel."

Konuşmanın ardından belgesel gösterildi.

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