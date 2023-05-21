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Kültür

Ankara'da Kımız Fest düzenlendi

TÜRKSOY, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin işbirliğinde Ankara Kımız Festivali düzenlendi.

Dildar Baykan Atalay  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Ankara'da Kımız Fest düzenlendi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Ankara'daki Kazak Obası'nda düzenlenen, Türkiye ve Kazakistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan festivalde davetlilere geleneksel Kazak yemekleri ikram edildi.

Kazakistan dışında ilk kez düzenlenen festivale, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'de yaşayan Kazaklar ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Türk Dünyası’nın ortak geleneği olan lezzetli kımız içeceğimizi sizlere tanıtmak amacıyla ilk defa böyle bir festival düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev de kımızın Türk kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Bu festival ilk kez Kazakistan dışına taşınmış olup, Anadolu'nun kalbi olan Ankara'da kutlanıyor." diye konuştu.

Kımız Fest'in aslında Kazakistan'da bir bayram olduğunu belirten Sapiyev, festivalin her sene yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

Bunun ardından ise katılımcılara canlı olarak kımız hazırlama süreci anlatıldı, Kazakistan el sanatları, müzik ve dans gösterisi yapıldı.

Etkinliğin sonunda ise tüm katılımcılara kımız ikram edildi.


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