Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluştu
Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar, okurlarıyla bir araya geldi.
Ankara
ATO Congresium'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda, yazarların imza günü ve söyleşilerin yanı sıra panel ve şiir dinletileri de düzenleniyor.
Bu kapsamda, kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve kitaplarını imzalatma imkanı buluyor.
Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 30 Ekim Pazar sona erecek.
Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye "ankarakitapfuari.net" sitesinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.