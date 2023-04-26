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Kültür

Ani Ören Yeri 3 ayda 28 bin 157 ziyaretçiyi ağırladı

Kars'taki Ani Ören Yeri'ni, yılın ilk 3 ayında 28 bin 157 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ömer Tarsuslu  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Ani Ören Yeri 3 ayda 28 bin 157 ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Ömer Tarsuslu / AA

Kars

Arpaçay Nehri'nin geçtiği derin dar boğazın ortasında yer alan, yaklaşık 100 hektarda kurulu Ani Ören Yeri'nde, geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Bu nedenle "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani'de, cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.

Her geçen gün ziyaretçi sayısı artırılarak yıllık 1 milyon turisti ağırlaması hedefleyen kent, 15 Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan antik kent, yılın ilk 3 ayında 28 bin 157 ziyaretçiyi ağırladı.

"Herkesin görmesini tavsiye ederim"

Van'dan gelen Hanife Bülbül, AA muhabirine, gezi amaçlı ziyaret ettikleri kenti çok beğendiklerini söyledi.

Bölgenin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Bülbül, "Kars'ta gördüklerimiz karşısında büyülendik. Her yer çok güzel, herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

Kocaeli'nden ailesiyle Kars'a gelen Aydın Parlak da "Ani'ye ilk defa geliyoruz, gerçekten çok güzel, eski dönemlerle ilgili her şey burada mevcut. Herkese tavsiye ederiz. Burada kiliseler ve camiler var, her şey çok güzeldi." diye konuştu.

Muğla'dan gelen Murat Bayram ise eşsiz manzara eşliğinde Ani Ören Yeri'nin gezdiklerini belirtti.

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