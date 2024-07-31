Dolar
33.11
Euro
35.83
Altın
2,423.43
ETH/USDT
3,320.60
BTC/USDT
66,417.00
BIST 100
10,632.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hacı Bayram Camisi'nde dua ediliyor.
logo
Kültür

Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihte "Yenilmez Şehir" adıyla bilinen Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde yeni sezon kazıları başladı.

Koray Kılıç  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı Fotoğraf: Nurşin Mağın/AA

Adana

Vali Yavuz Selim Köşger ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, antik kentte düzenlenen etkinlikte, kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan'dan bilgi aldı.

Vali Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadim ve medeniyetlerin kurulduğu topraklarda bir araya geldiklerini söyledi.

Çukurova'nın dünyanın en bereketli ovalarından biri olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Buna paralel medeniyetlerinin kurulmamış olması zaten düşünülemez. Anavarza kenti de tarihin bütün dönemlerinde insanların yaşadığı önemli kentlerden birisi. Yakın zamana kadar burada yaşam devam etmiş. İnsanlık tarihi Anadolu olmadan yazılamaz. Anadolu'daki medeniyet irdelenmeden insanlık tarihi gözden geçirilemez. Anavarza da o tarihin önemli sayfalarından biri. Burada yapacağımız çalışmalar insanlık tarihine ışık tutacak. Tarihi kazılar kolay işler değil. İğneyle kuyu kazıyorsunuz. Süreç belki de çok uzun sürecek ama ortaya çıkan bulgularda o derece önemli olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Anavarza'nın dünyanın en önemli kültür miraslarından biri olduğunu ifade ederek, yapılacak çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından alanda sezon kazıları başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için cenaze namazı kılındı
Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatılarındaki yangın hasara neden oldu
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Anavarza Antik Kenti'nde sezon kazıları başladı

Adana ve Kayseri'de çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına destek için yürüdü

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşturan kişi yakalandı

Adana'da beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşturan kişi yakalandı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Depremzede genç, yüksek lisans hayalini Bradford Üniversitesinde gerçekleştirecek

Depremzede genç, yüksek lisans hayalini Bradford Üniversitesinde gerçekleştirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet