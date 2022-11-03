Amsterdam'da "Seyr-i Ahenk" konseri
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından OBA Amsterdam Merkez Kütüphanesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Seyr-i Ahenk" konserine çok sayıda Türk ve Hollandalı müziksever katıldı.
Amsterdam
Amsterdam YEE tarafından düzenlenen konserde Türk ve Hollandalı müzisyenlerin ortak albümündeki şarkıların dinletildiği "Seyr-i Ahenk" konseri yapıldı.
Konserde Türk müzisyenler Ümit Yılmaz, Derya Türkan ve Alper Kekeç'in yanı sıra Hollandalı Martin Fondse ve Eric Van Der Westen'de enstrümanıyla sahne aldı.
Konser sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, çoğunlukla kendisi ve Türkan'ın eserlerinin yer aldığı albümdeki "Seyir" isimli eserin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kompozisyonu olduğunu belirtti.
Yılmaz, "Sayın Kalın ile ortak çalışmamız da albümde yer alıyor. Ayrıca albümdeki bazı resimler de Kalın'a ait." dedi.
Albümdeki 7 enstrümantal eserin, Amsterdam'daki Esoundstudios'ta kaydedildiğine değinen Yılmaz, YEE'nin desteğiyle albümün Amsterdamlı müzikserverlerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konsere katılanların büyük ilgisini çeken İstanbul kemençesini çalan Türkan, "İstanbul kemençesinin 900 yıllık tarihi var ve insan sesine en yakın çalgılardan biri. Dinleyince üflemeli bir çalgı hissi uyandırıyor insanda." diye konuştu.
Konserde, İbrahim Kalın'ın bestesi "Seyir"in yanı sıra "Ey Benim Divane Gönlüm", "Ece", "Derya", "Metruk", "Rana" ve "Ümit" adlı eserler çalınırken, müzisyenler konser sonunda dinleyicilerin ısrarı üzerine albüm dışından bir parça daha çalarak konseri bitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.