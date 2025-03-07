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Kültür

Amasya'da 540 yıllık imarethanede iftar programı düzenleniyor

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla, Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi içinde bulunan imarethanede günlük 300 kişiye iftar veriliyor.

Cihan Okur  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Amasya'da 540 yıllık imarethanede iftar programı düzenleniyor Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in talimatıyla, 1485 yılında Amasya Sancak Beyi Şehzade Ahmed tarafından yaptırılan Sultan II. Bayezid Külliyesi içinde bulunan imarethanede (yoksullara ve medrese öğrencilerine yiyecek dağıtan hayır kurumu) her gün iftar programı düzenleniyor.

Tarihi yapı içinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftara katılanlar, dua ediyor, ezan okunduktan sonra oruçlarını açıyor.

İftar sonrası çocuklar için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleniyor ve çocuklara çeşitli hediyeler de veriliyor.

"Geleneklerimizi yaşattığımız için mutluyuz ve gururluyuz"

Vakıflar Tokat Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2022 yılında başlatılan iftar buluşmaları kapsamında bu yıl da 81 ilin birçok noktasında misafir ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Buluşmada ailelerle vakit geçirdiklerini ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini aktaran Erdoğan, "Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Amasya ilinde bu güzel mekanda, bu tarihi mekanda, huzur bulduğumuz Sultan II. Bayezid Külliyesi'ndeki imarette ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiyle ramazanın bereketini iftar sofraları kurarak paylaşmaktayız. Atalarımızdan miras kalan bu tarihi mekanda, geleneklerimizi yaşattığımız için mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.

İftara katılanlardan Ayşenur Çayır ise tarihi bir mekanda iftar yapmanın çok anlamlı bir duygu olduğunu ifade ederek, “Buraya iftar yapmaya geldik. Bu 540 yıllık mekanda iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, içimiz huzurla doluyor, atalarımız bu mirası bize bırakmış, biz de bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

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