Altın Portakal'ın onur ödülleri açıklandı
Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülüne layık görülen sanatçılar belli oldu.
Antalya
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem'e verilecek.
Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.
Altın Portakal'ın başarı ödülleri açıklandı
Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülü alacak sanatçılar belirlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye verilecek.
Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.