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Kültür

AKM Kayıt Stüdyosu, amatör ve profesyonel müzisyenlere kapılarını açtı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisindeki, müzik tarihinin farklı yönlerini paylaşmak ve atölyelerle sektörel deneyimler sunmak amacıyla tasarlanan AKM Müzik Platformu'nun kayıt stüdyosu amatör ve profesyonel müzisyenlere hizmet verecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 22.11.2022
AKM Kayıt Stüdyosu, amatör ve profesyonel müzisyenlere kapılarını açtı

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, kayıt ekipmanlarının ulaşılabilirliğini artırmak ve kaliteli kayıt üretimini desteklemek için hayata geçirilen AKM Kayıt Stüdyosu, sanatsal üretimin de merkezi olmayı amaçlıyor.

Özel danışmanlar tarafından standartların üstünde seçilen son model teknolojik ürünlerin yer aldığı stüdyoda, aynı anda 16 enstrümanın kaydını gerçekleştirmek mümkün olacak.

Uzman personel ve ses mühendisiyle çalışma imkanı sunan stüdyo, erişilebilir bedellerle kiralanabilecek. AKM'nin web sitesi "akmistanbul.gov.tr" üzerinden talep formu doldurarak, kayıt için gün ve saat seçilebilecek.

Stüdyo, pazartesi günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKM'nin açılışından bu yana 80 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan AKM Müzik Platformu'nun bir parçası olan AKM Kayıt Stüdyosu, gelecek dönemde kayıt dışında müzikal ve seslendirme atölyelerine de ev sahipliği yapacak.

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