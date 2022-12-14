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Kültür

Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri için hedef 10 bin ziyaretçi

Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüslerinin ziyaretçi sayısının 5 binden 10 bine çıkarılması hedefleniyor.

Orhan Pehlül   | 14.12.2022
Adıyaman'daki 1800 yıllık Sofraz tümülüsleri için hedef 10 bin ziyaretçi Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Besni ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Sofraz köyünde bulunan ve 1993 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tümülüslerden biri 15 metre yüksekliğinde 50 metre genişliğinde, diğeri ise 10 metre yüksekliğinde 50 metre genişliğinde.

Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tümülüsler, toprak dolgunun altında geçiş koridoru ve mezar odasından oluşuyor.

Tümülüsleri bu yıl 5 bin kişi ziyaret ederken yapılan tanıtım çalışmalarıyla bu sayının 10 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Sofraz köyünde Osmanlı, Roma, Kommagene Krallığı ve Orta Çağ yapılarının bulunduğunu belirtti.

Kommagene Krallığı'nın hükümdar kültürüne ait dini yaşamın kalıntılarının bu tümülüste olduğunu ifade eden Alkan, büyük tümülüse dromosla (geçit) girişin sağlandığını söyledi.

Alkan, "Burada daha önce bazalttan yapılmış stellerin (dikili taş) varlığı söz konusu. 1. Anitiochos ve Apollon Epellos'un tokalaşma sahnesi görülmektedir. Hemen arkasındaki yazıtlar ilk günkü gibi korunmuş gibi görünüyor. Üst kısımları ise beşik tonozlarla örtülü ve kaliteli bir duvar işçiliğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Burada yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir buluntu olmaması nedeniyle tam tarihlendiremediklerine dikkati çeken alkan, şöyle konuştu:

"Mimari yapısına baktığımızda ise milattan sonra 2. yüzyıl olarak tarihlenmekte. Büyük tümülüsün güney kısmında bulunan küçük tümülüste farklı bir yapısıyla birlikte bir merdiven ile inilmekte ve 4 oda bulunmakta ve odalarda ise 3 lahit mezar, farklı bir duvar yapısı ayrıca lahit mezar yapısı bulunmaktadır."

"Ziyaretçileri buraya davet ediyorum"

Anıt mezarlarda kaliteli işçilik ve sağlam malzeme kullanıldığını ifade eden Alkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"1800 yıl önce yapılan bu anıt mezarlar yeni yapılmış gibi görünmektedir. Burada herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamış ve ilk günkü orijinalliğini korumaktadır. Tümülüsleri bu yıl 5 bin kişi ziyaret etti. Kentte turizm alanında yapılan tanıtım çalışmalarıyla gelecek yıl tümülüslerde 10 bin yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedeflenmektedir. Ziyaretçileri buraya gelerek bu muhteşem yapıları, büyük yöneticilerin mezarlarını görmeye davet ediyorum."

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