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Kültür

8 dalda Oscar adayı "Konsey" vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona üçü yerli, 10 film izleyiciyle buluşacak.

Melik Fırat Yücel  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
8 dalda Oscar adayı "Konsey" vizyona giriyor

İstanbul

"En İyi Film" dahil 8 dalda Oscar adayı olan, Edward Berger imzalı, ABD ve Birleşik Krallık yapımı "Konsey" vizyona girecek.

Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow ve Isabella Rossellini'nin rol aldığı film, görevdeki Papa'nın ölümünün ardından, yeni Papa'nın seçileceği konseyi idare etmekle görevli Kardinal Lawrence'ın, konsey sürecinde ayyuka çıkan birçok entrikanın üstesinden gelmeye çalışmasını işliyor.

"Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez"

James Mangold'un yönettiği "Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez", 19 yaşında gitarıyla New York'a gelip, hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan'ın hikayesini ele alıyor.

Filmde Dylan'ı canlandıran genç oyuncu Timothee Chalamet, performansıyla Oscar ve Altın Küre'ye aday gösterildi. Filmde Chalamet'e, Edward Norton ile Elle Fanning eşlik ediyor.

"Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2"

Uğur Bayraktar'ın yönettiği "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2", dram, aksiyon ve macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Devam filminde, başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar'a Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Umut Oğuz, Bora Karakul ve İskender Bağcılar eşlik ediyor.

"Yaşamak İstiyorum"

Yunus Şevik'in yönettiği, Ayşegül Kaygusuz, Gazel Yüksel ve Osman Fındık'ın rol aldığı "Yaşamak İstiyorum", çocukluğundan itibaren ayakta kalmaya çalışan bir kadının iniş çıkışlarla dolu gerçek hayat hikayesini konu ediniyor.

"Bir Ömrün Sonbaharı"

Yönetmenliğini Gizem Kızıl'ın üstlendiği, Burcu Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı "Bir Ömrün Sonbaharı", çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden genç bir kızın hayatını odağına alıyor.

Filmde başrolleri Eylül Tumbar, Bilal Yiğit Koçak ve Lal Ensari paylaşıyor.

"Kırarım Kalbini"

Ke Huy Quan, Ariana DeBose ve Mustafa Shakir'in başrol oynadğı "Kırarım Kalbini", komedi ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Jonathan Eusebio'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, geride bırakmak istediği karanlık bir sırrı olan, görünüşte yumuşak huylu bir emlakçının, geçmişindeki sırrın yeniden hayatına girmesiyle yaşadıklarını anlatıyor.

"Dünyanın Sonuna Üç Kilometre"

Ödüllü yönetmen Emanuel Parvu'nun üçüncü uzun metrajlı filmi "Dünyanın Sonuna Üç Kilometre" izleyici ile buluşacak.

Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache ve Laura Vasiliu'nun başrol oynadığı film, küçük bir kasabada yaşayan bir gencin hayatına ışık tutuyor.

"Tomorrow x Together: Hyperfocus Sinemalarda"

Kuk Kim'in yönettiği, Güney Kore yapımı müzikal film "Tomorrow x Together: Hyperfocus Sinemalarda", "Tomorrow x Together müzik grubunun hayranlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Karabasan"

Colm McCarthy'nin çektiği, Sam Claflin, Antonia Thomas ve Steven Cree'nin rol aldığı "Karabasan", çocukluğu boyunca kendisine musallat olan kötü bir ruhun yeniden ortaya çıkmasıyla yaşamı kabusa dönüşen bir babanın hikayesini anlatıyor.

"Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu"

İspanyol yapımı Julio Soto Gurpide'nin filmi "Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu", haftanın animasyonu olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

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