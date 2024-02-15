Dolar
30.75
Euro
33.12
Altın
1,996.24
ETH/USDT
2,798.60
BTC/USDT
52,292.00
BIST 100
9,203.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

74. Berlin Film Festivali başladı

74. Berlin Film Festivali'nde, başrolünde Cillian Murphy'nin oynadığı drama filmi "Small Things Like These"in gösterimi ile başladı.

Hilal Uştuk  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
74. Berlin Film Festivali başladı

İstanbul

Festival kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen Türkiye standında Türk sineması tanıtılacak.

Jüri üyeleri arasında yönetmen Brady Corbet, Hong Kong’lu sinemacı Ann Hui, Christian Petzold, İspanyol yönetmen Albert Serra, İtalyan aktris Jasmine Trinca ve Ukrayna’lı yazar Oksana Zabuzhko'nun bulunduğu festival, 25 Şubat'a kadar devam edecek.

Etkinlikteki Türkiye standında, yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel türündeki projeler uluslararası arenada görücüye çıkacak.

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülecek.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği" de uluslararası film yapımcılarına anlatılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, Erzincan'daki maden kazasında sorumluluğu bulunanları yargı önüne çıkaracaklarını söyledi
Depremde yıkılan 5 katlı binayı ruhsatsız yaptırdığını itiraf etti
Alanya'da dolu seralara zarar verdi
İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında 4 şüpheli hakkında yakalama kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık küresel sistemin yeni katliamların önünü açan çarpık yapısı değiştirilmeli

Benzer haberler

74. Berlin Film Festivali başladı

74. Berlin Film Festivali başladı

"Bob Marley: One Love" izleyiciyle buluşacak

Oyuncu Taner Ölmez, "Madenciler" adlı fotoğrafı seçti

Emma Stone'un başrolünde oynadığı bilim kurgu "Zavallılar" vizyona giriyor

Emma Stone'un başrolünde oynadığı bilim kurgu "Zavallılar" vizyona giriyor
Bu hafta beşi yerli, 7 film sinemaseverlerle buluşacak

Bu hafta beşi yerli, 7 film sinemaseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet