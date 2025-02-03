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Kültür

67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'ta düzenlenen 67. Grammy Ödülleri töreninde müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Dilara Karataş  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
67. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara

Sunuculuğunu komedyen Trevor Noah'nın üstlendiği törenin öne çıkan isimleri arasında Beyonce, Kendrick Lamar ve Chappell Roan yer aldı.

Yılın Albümü ödülü Beyonce'nin "Cowboy Carter" isimli albümüne verilirken, "Texas Hold 'Em" şarkısı da Yılın Şarkısı ödülüne layık görüldü.

Dünyaca ünlü rapçi Kendrick Lamar "Not Like Us" ile Yılın Kaydı ödülünün sahibi oldu, En Yeni Sanatçı ödülü ise 2024'te en çok ses getiren sanatçılardan Chappell Roan'a verildi.

67. Grammy Ödülleri'nin kazananları şöyle:

Yılın Kaydı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

Yılın Albümü: Cowboy Carter (Beyonce)

Yılın Şarkısı: Texas Hold 'Em (Beyonce)

Yılın Prodüktörü: Daniel Nigro

En Yeni Sanatçı: Chappell Roan

En İyi Rap Albümü: Alligator Bites Never Heal (Doechii)

En İyi Rap Şarkısı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

En İyi Rap Performansı: Not Like Us (Kendrick Lamar)

En İyi R&B Albümü: 11:11 (Deluxe) (Chris Brown)

En İyi Rock Performansı: Now and Then (The Beatles)

En İyi Pop Solo Performansı: Sabrina Carpenter – Espresso

En İyi Pop Vokal Albümü: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

En İyi Pop Duo/Grup Performansı: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

En İyi Dans/Elektronik Kayıt: Justice & Tame Impala – Neverender

En İyi Dans Pop Kayıt: Charli XCX – Von Dutch

En İyi Dans/Elektronik Albüm: Charli XCX – Brat

En İyi Country Albümü: Cowboy Carter (Beyonce)

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