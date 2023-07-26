Dolar
26.96
Euro
29.84
Altın
1,969.43
ETH/USDT
1,855.30
BTC/USDT
29,207.00
BIST 100
6,606.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Shantel sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 61'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Alman şarkıcı Shantel sahne aldı.

Fatma Nur Söğütlü  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Shantel sahne aldı Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesinde genç yaştaki müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Alman yapımcı, şarkıcı ve Dj Stafen Hantel ya da sahne adıyla Shantel, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecenin sonunda müzikseverler, Shantel'in performansını uzun süre alkışladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda yangın çıktı
Türkiye ve dünya gündemi
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Tunç, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınadı

Benzer haberler

"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Shantel sahne aldı

"61. Uluslararası Bursa Festivali"nde Shantel sahne aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet