5. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu
BHS Grup ile Türkiye-Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu.
Istanbul
Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen tören, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının söylenmesiyle başladı.
Törende AA muhabirinin sorularını yanıtlayan BHS Grup Kurucu Başkanı Atakan Taşur, Karabağ Zaferi kutlamasıyla beraber "iki devlet bir millet" şuuru altında geceyi düzenlediklerini söyledi.
Amaçlarının, Türk dünyasına anlamlı bir proje sunarak dünya kamuoyuna bölünmez bütünlüğü duyurmak olduğunu dile getiren Taşur, "İki ülkenin sanat, siyaset, spor, medya ve iş dünyasının en iyileri organizasyonda mükafatlara layık görülecekler. Gecemizin diğer ödül gecelerinden farkı, biz milli şuurumuzu, Turan'a, Türkçülüğe bakış açımızı, emeklerimizi bu geceye yansıttık. Azerbaycan'da, Karabağ Savaşı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ailesine de saygı ve sevgilerini sunan Taşur, Türkiye ve Azerbaycan'dan isimlere 70 kategoride ödül verdiklerini kaydetti.
Türkiye-Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Koray Bozat ise "Azerbaycan ile Türkiye'nin kadim kardeşliğini nasıl daha ileriye götürebiliriz?" düşüncesiyle ödül gecesini düzenlediklerini vurgulayarak, "Bu seneki organizasyonun amacı ve daha fazla önemi, yavru vatan Kıbrıs'ın da bu sene dahil olması. 'Üç devlet bir millet' anlayışıyla bu seneki organizasyonumuzu ve gecemizi düzenliyoruz. Çok mutluyuz." dedi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Haber Ajansı" olarak ödüle layık görüldüğü gecede, ödülü AA Görüntülü Haber Editörü Muhammed Kılınç teslim aldı.
Kılınç, geceyi düzenleyenlere teşekkür ederek, her zaman ödüle layık olmaya çalışacaklarını dile getirdi.
Gecede, "Yılın En İyi Belediye Başkanı" ödülüne Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türkmeneli Özel Başarı ve Onur Ödülü"ne Irak Meclis Üyesi Erşat Salihi, "Yılın En İyi Kadın Bürokratı" ödülüne Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, "Yılın En İyi Dizi Oyuncusu" ödülüne Oktay Kaynarca layık görüldü.
70 kategoride sanat, siyaset, iş ve spor camiasından katılımcılara ödül takdim edildi.
"Yaşam Boyu Siyaset Onur Ödülü"ne layık görülen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, meydana gelen deprem dolayısıyla geceye katılamadı.
Haber Global spikeri Emre Buga'nın sunduğu gecede ödül alanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.