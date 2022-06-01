'5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması' ödülleri verildi
DenizBank ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın ödülleri Pera Palace Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İstanbul
Törene konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk dizilerinin dünyada gördüğü ilgiye dikkati çekerek, bunun nedeninin etkileyici hikayelere sahip olmasından kaynaklandığını dile getirdi.
Demircan, Türk dizilerindeki hikayelerin derin köklere sahip olduğuna işaret ederek, kültürün ana noktasının sinema olduğunun altını çizdi.
Açılış konuşması yapan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, yarışmaya destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.
DenizBank CEO'su Hakan Ateş ise TÜRSAK Vakfı ile 5 yıllık süreçte, Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmlerin kazandırılmasına aracılık eden bir platform oluşturmaktan duydukları gurura değinerek, şunları söyledi:
"DenizBank olarak kültür ve sanat üretimi yapmayan toplumların, ekonomik ilerleme kaydetmekte yarım kalacağını biliyoruz. Biz de bu topraklar için çalışan, ardından iz bırakma gayreti içinde bir kurum olarak, gelişimin tüm alanlarını, özellikle de ileri toplumların seviyesine erişmeye kapı açan, merdiven olan sanatı gönülden sahipleniyoruz. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması ile hikaye anlatımı, senaryo yazımı ve dolayısıyla sinema endüstrisinin geleceğini desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz bugün, örneğini dizi sektöründe de netlikle gördüğümüz üzere, dünyaya hikaye satar konuma ulaşmış durumda. Yarışmamızda da hikayelerini anlatma cesareti göstererek ödüllerini alan tüm senarist ve yönetmen arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum."
Ödüller
Sinemanın en temel öğesi olan "senaryo geliştirme" konusunda ilk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla DenizBank ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleşen yarışmada bu yıl ilk kez düzenlenen "Yapım Destek Platformu" sayesinde, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteğin sağlanması ve projelerin daha geniş kitlelere ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor.
Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yaptığı, DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, oyuncu Kaan Yıldırım, oyuncu Özge Gürel ve senarist Zafer Külünk’ten oluşan jüri, İlk Senaryo Yarışması'nda "Sudan Sebepler" senaryosunun sahibi Muhammed Ozan Talay'a birincilik ödülünü verdi.
TÜRSAK Vakfı Başkanı, yapımcı Cemal Okan'ın başkanlığını üstlendiği Yapım Destek Platformu jürisinde, Show Tv Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen, TIMS&B Production kurucu ortağı ve CEO'su Yapımcı Burak Sağyaşar, Kanal D ve Teve2 içerik alımları direktörü Burcu Hanağasıoğlu, NTC Medya Başkanı ve yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, Bein Medya Group Digiturk Türk Filmleri Müdürü Nurdan Sever yer aldı.
On projenin yarıştığı platformda, 50 bin lira değerindeki büyük ödüle "Toprağın Biraz Altı" projesi değer görüldü.
Show TV katkılarıyla verilen 30 bin liralık özel ödül "Üç Metre" projesine, TIMS&B Production katkılarıyla verilen 20 bin liralık özel ödül ise "Veha" projesine takdim edildi.
Cemal Okan'ın katkılarıyla iki projeye sunulan post-prodüksiyon ödüllerinden "Ses Tasarımı" ödülünü "Ölü Mevsim" projesi, alırken, "Renk Düzenleme" ödülünü de "Perde" projesinin oldu.
Kültür, sanat ve sinema dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı ödül töreninin sonunda DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, Tevfik Todos ve piyanist Dilan Dereli, mini konser verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.