Dolar
19.23
Euro
21.09
Altın
2,020.92
ETH/USDT
1,877.60
BTC/USDT
28,266.00
BIST 100
4,984.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 37'ncisi, 3 yıllık aradan sonra depremzedeler yararına sanatseverlerle buluştu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda düzenlenen festival, Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konserle açıldı.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler yararına düzenlendiğini söyledi.

Festivalin farklı kültürlerin birbirleriyle buluşmasını, birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağladığını belirten Başman, "Festivalimiz, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen vakfımızın azmi, vakıf kurucu ailesinin maddi desteği ve her şeyin ötesinde sanatsever ve vefakar izleyicilerimiz sizler sayesinde ayakta kalabilmiştir." dedi.

Ali Başman, her yıl vakıf kurucularından Cenap And'ın anısına düzenlenen senfonik konserle açılan festivalin kapanış konserinin, vakfı ve festivali bugünlere taşımış, 2016'da vefat eden Mehmet Başman anısına yapılacağını kaydetti.

Başman, bu yıl festivalde 13 ülke, 355 sanatçı ve topluluğun, 17 konser ve gösteri sunacağını aktardı.

28 Nisan'a kadar sürecek festivalin açılışına, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Çalışmalarımızı bir seferberlik anlayışıyla yürüteceğiz
Çorum'da şiddetli fırtına etkili oldu
TİKA, Kırgızistan'da İmam Serahsi Camisi'nde 2 bin kişilik iftar verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Çalışmalarımızı bir seferberlik anlayışıyla yürüteceğiz

Hataylı oto tamirci ekmek teknesini depremzede esnaf arkadaşıyla paylaşıyor

Malatya'da depremzede çocuklar, Halkbank'ın etkinlik tırında eğleniyor

Malatya'da depremzede çocuklar, Halkbank'ın etkinlik tırında eğleniyor
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
Elazığ'da annelerin hazırladığı iftarlıklar depremzedelerin sofralarına ulaştırılıyor

Elazığ'da annelerin hazırladığı iftarlıklar depremzedelerin sofralarına ulaştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet