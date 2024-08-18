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Kültür

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sahnelendi

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

Ali Ballı  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sahnelendi

Muğla

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivale ilk kez katılan, Basileu França Topluluğu (Brezilya) tarafından sahnelenen "Ballet Latino Tango" izleyenlerin beğenisini topladı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Capricho", "Ginga" ve "A Fuego Lento" olmak üzere üç bölümden oluşan temsilin Sanat Yönetmenliğini Simone Malta üstleniyor.

Festivalin kapanışı, 21-22 Ağustos'ta yine aynı sahnede Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği Zorba balesi ile yapılacak.

İki gece sahnelenecek temsilin koreografisi ve librettosu Lorca Massine'ne ait eserde, kasabaya gelen John'un Marina ile yaşadığı hüzünlü aşkı ile Zorba'nın umut dolu hikayesi balenin zarif adımlarıyla sahneye taşınıyor.

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