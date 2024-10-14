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Kültür

21. Geleceğin Sineması'nda finalistler açıklandı

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi imkanları sağlamak amacıyla bu yıl 21. kez düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasında, finale kalan 20 proje belirlendi.

Ahmet Esad Şani  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
21. Geleceğin Sineması'nda finalistler açıklandı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde düzenlenen yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türündeki projeleriyle katıldı.

Yarışmada Meryem Gemicioğlu'nun "250 ML", Ferit Doğan'ın "AN", Ebru Erdoğan'ın "Aşk: Online", Furkan Çakmak'ın "Beyin Bakanlığı", Tuncel Fırat Baki'nin "Bir Hatıranın Hatırası", Fırat Ege Yaman'ın "Birikinti", Orkun Alp Eğinlioğlu'nun "Çöldeyiz ve Başka Bir Yerde Değiliz", Selçuk Kaan Salk'ın "Emanet", Yaren Sena Demirel'in "Güneş", İzzeddin Elhatib'in "İhtar", Eylül Babur'un "Kaldırım Kenarı", Ahmet Burak Açıkgöz'ün "Kalem", E. Kemal Mert'in "Karşılaşmalar", Mahmut Can Gürpınar'ın "Madalya ve Duvar", Aleyna Beler'in "Mimoza Çiçeği", Elif Ceylan'ın "Muaz", Ferhat Kılınç'ın "Öğretmenimi Beklerken", Yener Şentürk'ün "Tren", Cihan Yıldırım'ın "Ukde" ve Berat Gezer'in "Zeyno" adlı senaryoları finale kaldı.

Kazanan 10 projeye 25 bin lira destek verilecek

Geleceğin Sineması'nda ana jürinin belirleyeceği 10 senaryo projesine 25 bin lira maddi destek ve danışmanlık verilecek.

Yarışma sonucu 25 bin lira kazanarak kısa filmlerini çekecek genç sinemacılar arasından dereceye giren ilk üç isim ise ödül töreninde açıklanacak.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel duyurulara "https://www.geleceginsinemasi.com" adresi ile TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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