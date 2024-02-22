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Kültür

"2023 Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri"nin sahipleri açıklandı

Türk Felsefe Derneğince verilen "Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri"ni bu yıl alan isimler belli oldu.

Ömer Faruk Yıldız  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
"2023 Prof. Dr. Necati Öner Felsefe Ödülleri"nin sahipleri açıklandı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, En İyi Doktora Ödülü'ne "Platon'un İmkansız Estetiği ve Sanat" başlıklı teziyle İhsan Gürsoy layık görüldü.

Telif Eser Ödülü'nü "Nicholas Rescher'in Mantık İlmine Katkıları" adlı eserle Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kayacık ve "Tıp Felsefesi" eseriyle İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Efil kazandı.

Çeviri Eser Ödülü ise Charles Sanders Peirce'ten yaptığı "Felsefenin İlkeleri" adlı çeviriyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahbube Nazlı İnönü'nün oldu.

Ödüller, Türk Felsefe Derneği tarafından düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

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