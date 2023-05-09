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Kültür

"1923" müzikali 23-24 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak

Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen "1923" müzikali, 23-24 Mayıs ve 19-20 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
"1923" müzikali 23-24 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak

İstanbul

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı müzikalin başrollerinde Kerem Alışık, Özge Özder, Ece Dizdar, Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili yer alıyor. ​​

Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak cumhuriyetin kuruluşunu ele alan müzikalde, bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan eserin yönetmenliğini Mehmet Ergen ile Lerzan Pamir, müziklerini Tuluğ Tırpan üstlenirken koreografisini Beyhan Murphy, tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan yaptı.

Müzikalin dekor tasarımında Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımında Gül Sağer, ışık tasarımında ise Malcolm Rippeth ve Douglas O'Connell imzası bulunuyor.

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