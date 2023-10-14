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Kültür

"14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

TRT tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne başvurular başladı. ​​​​​​​

Fatih Türkyılmaz  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
"14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Uzun vadede dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmayı amaçlayan etkinliğe başvurular "www.trtbelgesel.com" adresinden 5 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Cumhuriyet'in 100. yılından ilhamla "Köklü izler, güçlü hikayeler" mottosuyla düzenlenen yarışma, başvuru koşullarını taşıyan bütün belgesel filmlere ve yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 13 ödül

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller; "Uluslararası Profesyonel Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere 4 kategoride sahiplerini bulacak.

Yarışma kapsamında tüm kategoriler özelinde toplam 12 projenin ödül alacağı etkinlikte, ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılı olması sebebiyle "100. Yıl Özel Ödülü" de verilecek.

Ön eleme sonuçlarının 12 Kasım'da ilan edilmesinin ardından seçici kurulların finalist filmleri izleme ve değerlendirmeleri 14-16 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

Kazananlar 17 Aralık Pazar günü yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları ve festival konuklarının katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Türkiye ve dünyada belgesel iklimini zenginleştiren, profesyonel ve amatör belgeselcileri destekleyen etkinlikte 4 gün boyunca, ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Dünya çapında prestije sahip filmler ve yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinliklerinin ve belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşilerle atölye çalışmalarının düzenleneceği etkinlikler tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak. ​​​​​​​

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