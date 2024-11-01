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Kültür

12. Uluslararası Klarnet Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve İzmir Kültür Yolu Festivali programı içinde yer alan 12. Uluslararası Klarnet Festivali başladı.

Mustafa Güngör  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
12. Uluslararası Klarnet Festivali başladı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Agora Ören Yeri'nde başlayan festivalde, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve ekibi "Homeland" konser verdi.

Festivalde konuşan Serkan Çağrı, katılımcılara teşekkür ederek, festivalin 12'ncisini düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konserde dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Festival, yarın klarnetin efsaneleri Vassilis Saleas, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Kirpi Bülent'in aynı sahneyi paylaşmasıyla sona erecek.

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