"12 Punto 2023" başvuruları başladı
TRT tarafından bu yıl 5.si düzenlenecek "12 Punto 2023"e başvurular alınmaya başladı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe "www.trt12punto.com" adresinden 12 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerinin bir araya geleceği etkinliğe, yapımcısı Türk olan uzun metrajlı film projeleri, Türk bir yapımcının düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metrajlı film projeleri ve kısa film projeleri katılabilecek.
Ön jürinin değerlendirmesi sonucu seçilecek 12 finalist, 12 Nisan'da açıklanacak.
Uzun metrajlı projeler içinde, uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalistten, 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü", 6 projeye ise "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.
Kısa metrajlı projeler arasından seçilecek 12 projeye ise "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" verilecek.
Ödül kazanan proje sahipleri 16-23 Temmuz'da düzenlenecek 12 Punto 2023 haftası esnasında gerçekleştirilecek senaryo geliştirme atölyelerine katılacak. Çekimleri tamamlanan filmler, TRT 2’de yayınlanacak.
12 Punto’dan uluslararası ortak yapımlara ödül
Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlarla da etkinliğe başvurulabilecek.
"TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ile Türk sinemasının gerçek manada uluslararası bir kimlik kazanmasının önü de açılıyor.
12 Punto 2023'e başvuran projeler, bağımsız ve profesyonel sinemacılardan oluşan 5 kişilik ön jüri tarafından değerlendirecek.
Finale kalan projelerin ekipleri temmuzda gerçekleştirilecek 12 Punto 2023 haftası esnasında dünyaca ünlü senaryo ve pazarlama danışmanlarıyla toplantılar gerçekleştirecek. Ardından projelerini uluslararası sinema sektörünün en önemli isimlerinin yer aldığı uluslararası jüriye sunacak.
Tür ve konu kısıtlaması bulunmayan uzun metraj film başvurularının, bir yapım şirketi tarafından yapılması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.