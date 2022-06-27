'12 Punto 2022'nin ödülleri sahiplerini buldu
Televizyon ve sinema dünyasından isimlerin katıldığı etkinlikte, "Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri", "TRT Ön Alım Ödülleri", "Proje Geliştirme Ödülü" ve "TRT Ortak Yapım Ödülleri" açıklandı.
İstanbul
Dünyanın önemli sinema isimlerinin uluslararası jüride yer aldığı "12 Punto 2022" ödülleri verildi.
Ortaköy'deki Kabataş Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen ve TRT 2'den canlı yayınlanan kapanış ve ödül törenine, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cannes büyük ödülü Altın Palmiye'yi kazanan Hüzün Üçgeni filminin yapımcısı Philippe Bober, yönetmen Eliah Suleiman, Saraybosna Film Festivali'nin Direktörü Jovan Marjanovic, Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey ile Türk ve dünya sinemasından önemli isimler katıldı.
TRT Genel Müdürü Sobacı, açılışta yaptığı konuşmada, 12 Punto'nun felsefesi, amacı ve kapsamının özgünlüğü ile çok kısa sürede sinema endüstrisinin yakından tanıdığı bir markaya dönüştüğünü söyledi.
Bu yıl ilk kez "12 Punto Meetings" isimli ortak yapım platformu düzenlendi
Her yıl 12 Punto'ya yeni bir katman ekleyerek sinemanın bütününe hakim olan bir yapıya kavuşturduklarını dile getiren Sobacı, "Bu yıl da '12 Punto Meetings' adı altında bir ortak yapım marketi düzenledik. Dünyadaki önemli festivallerin ve film kuruluşlarının yöneticileri, 12 finalist proje üzerine görüşmeler yapmak için İstanbul'a geldi. Ümit ediyoruz ki, 12 projemiz ileride oluşacak ortaklıkların ilk temellerini bu toplantılarda attılar." dedi.
Sobacı, 12 Punto'nun TRT ailesi olarak herkesin gurur duyduğu bir platform haline geldiğini işaret ederek, "Senaryo aşamasından itibaren hikayenin ele alınarak geliştirilmesine, projelendirilmesine, prodüksiyon süreçlerine, festival ve dağıtım aşamalarına, uluslararası bağlantılarına kadar her adımda ona eşlik etmek ve destek olmak, 12 Punto'nun en istisnai özelliği. Ayrıca, dünya sinemasına damga vuran isimlerle gençleri bir araya getirerek yol açan, öğreten, sinemaya yeni isimler kazandıran ve ortak yapımlar, ortak başarılar, ortak sevinçler üreten güçlü bir zemin." ifadelerini kullandı.
Sinemanın gücünün, onun üç büyülü özelliğinden geldiğini aktaran Sobacı, sözlerine şöyle devam etti:
"İlki, sıradan insanları, olayları ve hayatın olağan akışını çarpıcı bir şekilde merkeze taşıyabilmesi. Elbette, bu büyü hikayeden ve güçlü senaryodan besleniyor. İkinci büyülü özellik, rakamların ötesinde, ölçemediğimiz bir parametre ile ilgili. Biz sinemaya ilişkin olarak rakamlar veririz. Gişe rekorlarından bahsederiz. Aslında o rakamlar insanlardır. Ulaştığımız milyonlarca insanın hayatında, bakışında, algısında bir etki bırakırız. Hiç tanımadığımız insanların zihninde ve kalbinde bıraktığımız bu etki sinemanın ikinci büyüsüdür. Oluşan bu etkiyi ve değişimi ölçebilen bir cihaz yoktur. Bugünün dünyasında sinemanın üçüncü büyüsü süresinde ve içeriğindedir. Her şeyin kısaldığı, özet geçildiği, dikkatin kesik çizgilere dönüştüğü günümüzde bizi derinlere ve detaylara götürme yetisini koruyan sinema çağımızın büyüsüdür. Elbette kısa filmler var oluş felsefesi gereği kısa süresiyle bütünlüklüdür ve üçüncü büyüye o da hakimdir."
12 finalist proje bir hafta boyunca dünya sinemasının ustalarından ders aldı
Mehmet Zahid Sobacı, bu yıl 12 Punto'ya 134 uzun metraj film projesinin başvurduğuna değinerek, "Türk sinemasından 5 kişilik ön jürinin seçtiği 12 finalist proje, bir hafta boyunca dünyanın en önemli senaryo ve pazarlama-sunum danışmanlarından dersler aldı. Projelerini, senaryolarını geliştirdiler; filmlerini yatırımcılara, fonlara, jürilere en çarpıcı biçimde sunmanın püf noktalarını öğrendiler. Ve bir haftanın sonunda, dünyanın en önemli sinemacılarından oluşan 5 değerli isme projelerini sundular." diye konuştu.
"TRT ortak yapımları son bir yılda 200'ü aşkın festivalden 125 ödül kazandı"
Bu yıl üçüncü kez uluslararası projeleri desteklediklerini hatırlatan Sobacı, Türk yapımcıların ortak olduğu uluslararası film projeleri arasından seçilen 4 projenin TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü alacağını söyleyerek şunları kaydetti:
"Bu vesileyle, TRT ortak yapımlarının son bir yılda 202 festivalde 125 ödül kazandığının bir kez daha altını çizmek isterim. Daha önce 12 Punto'dan uluslararası ortak yapım ödülü alan Klondike, Sundance ve Berlinale’den ödüllerle dönerken; TRT ortak yapımı 'Triangle of Sadness' dünyanın en önemli film festivali Cannes’dan Altın Palmiye Ödülü'nü alarak heyecanımızı katladı. Burada birbirinden kıymetli ortak yapımlarımızın hepsini zikretmek isterim ancak bu, zaman kısıtımız nedeniyle mümkün değil. Bu nedenle, uluslararası ödüllerle adını dünya sinemasına altın harflerle yazdıran yapımlarda emeği geçen herkesi kutluyorum. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak sinemaya desteğimizi her zaman sürdürecek; kıymetli hikayelerin, yeteneklerin keşfedilmesi ve yolunun açılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 12 Punto finalistlerini kutluyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum."
Jüri üyelerinden yapımcı Philippe Bober ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Punto jürisi için İstanbul'a davet edilmenin gerçekten bir zevk olduğunu ifade ederek, böylesi harika bir jüri ile birlikte 12 projeyi incelemenin büyük bir onur olduğunu aktardı.
İncelediği 12 yapımdan kendisini sürpriz bir şekilde çok etkileyen hikayeler de çıktığını belirten Bober, "Hem içerik hem de fikri yapısı itibariyle son derece başarılı işler vardı." diye konuştu.
TRT Ortak Yapım Ödülleri, TRT Ön Alım Ödülü, Proje Geliştirme Ödülü ve TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri; TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ile jüri üyelerinden Jovan Marjanovic, Philippe Bober ve Elia Suleiman tarafından kazanan projelerin sahiplerine takdim edildi.
Ödüller
TRT Ortak Yapım Ödülleri, Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği "Karanlıkta Islık Çalanlar", Elif Eda Karagöz'ün yönettiği "Süt Çiftliği" ve Büşra Bülbül'ün yönettiği "Güve Çiçeği" filmlerine verildi.
"Süt Çiftliği" film projesiyle TRT Ortak Yapım Ödülünü alan yönetmen Elif Eda Karagöz ödül sonrası yaptığı konuşmada "Bu filmin ilhamı olan kızım şu an beni izliyor. Bu dünyada asla yalnız yürümeyeceksin, bunu bilmeni isterim Zeynepcim." ifadelerini kullandı.
TRT Ön Alım Ödülü'nü, Ozan Yoleri "Güzel Bir Gece", Pelin Esmer "O da Bir Şey Mi" ve Reis Çelik "Kör Gece" filmiyle aldı.
Proje Geliştirme Ödülü de "Beklenti" ile Ali Özel'e, "Çığ" ile Erdem Tepegöz'e, "Esma'dan Sonra" ile Mehmet Atan'a, "Geride Kalanlar" ile Mert Berdilek'e, "Komplek" ile Ali Aydın'a ve "Yönetmen Kurgusu" ile Aydın Sayman'a verildi.
TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri ise yönetmen Georgi M. Unkovski'nin "DJ Ahmet " ve Alexandros Avranas'ın "Apathy", Rajko Grlic'in "It All Ends Here" ve Hilal Baydarov'un "Sermon to the Fish" yapımlarına takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.