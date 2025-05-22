"11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" başladı
Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen "11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" Aydos Kalesi'nde başladı.
İstanbul
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, şair ve yazarlar Recep Garip, Süleyman Çelik, Meryem Kılıç, Muhammed Ali Köseoğlu, Muhammed Sinan Kökçü ve Serap Kadıoğlu ile yurt dışından Filistinli şair yazar Ali Al Ameri, Kırım'dan Meryem Başkurt Sabaz ve Sırbistan'dan Nadija Rebronja katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Törende konuşan Tombaş, 2012'den beri düzenlenen ve artık İstanbul geleneği haline gelen festivalin sadece Sultanbeyli ile değil İstanbulla birlikte anıldığını dile getirdi.
Festivalle şiire yeni soluk kazandırdıklarını belirten Tombaş, "Bu güzel şehrin bu güzel köşesinde dostlarla buluşmak, şiir konuşmak, insanlığa şiirle mesaj vermek, insanlığa unuttuklarını hatırlatmak, festivalimizin bize kazandırdığı güzellikler olacak. Buna kalpten inanıyorum. 3 gün sürecek şiir festivalimizde yurt içinden ve dışından şairlerimiz şiirseverlerle buluşacak." dedi.
"İçimizdeki şiir heyecanı ve şiir sevinci hiç bitmedi"
Bütün edebiyat türleri içinde şiirin rakipsiz gücünün olduğuna dikkati çeken Tombaş, "Amerika, Avrupa, Asya velhasıl dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek olan sanatçıları, yıldız oyuncuları görüyoruz." dedi.
Tombaş, şunları dile getirdi:
"Bu desteğin, dayanışmanın en güçlü yolu olarak bir Mahmut Derviş şiiri okuyorlar. Filistin'in ve insanlığın büyük şairi merhum Mahmut Derviş'in mısraları, zulmü de direnişi de haberlerden, belgesellerden, gazetelerden daha gerçek anlatıyor, anlatmaya devam edecek çünkü şiir kalplere usulce giren, kanımıza çabucak karışan, zihnimizde yer kaplayan bir sanattır. 11. defa bizi buluşturan İstanbulensis Şiir Festivalimizi yıllardır bu bilinçle, bu duygularla düzenliyoruz. İçimizdeki şiir heyecanı ve şiir sevinci hiç bitmedi, hiç eksilmedi."
Tombaş, Türkiye'nin şairlerini, komşu ülkelerin, komşu kültürlerin şairleriyle buluşturmanın ve şiirleriyle gelen iklimi, rüzgarı Türk şiirseverlerle buluşturmanın büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.
Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de Sultanbeyli Belediyesinin başarılı kültür ve sanat projeleri gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Sevgiyle fethedilen tarihi bir mekanda sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Festivalimizde ülkemizden ve yurt dışından çok sayıda şairimizi dinleme fırsatı bulacak, kültür dünyamızı zenginleştireceğiz. Şairlerimiz bu yıl da her zamanki gibi okullarımızda öğrencilerimizle bir araya gelecek, tecrübelerini aktaracak ve paylaşacak, gençlerimizin şiirle güçlü bir bağ kurmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
Törene katılan şairlerin şiirlerini seslendirmelerinin ardından Enstrümantal Ezgiler Konseri düzelendi.
Festivalde yer alan şairler, Sultanbeyli'deki okulları da ziyaret edecek, şiir ve söyleşi etkinliklerinde öğrencilerle buluşacak.
Gençlerin şiire ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen "İstanbulensis Şiir Yarışması"nın ödül töreni, yarın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Türkiye'nin yanı sıra farklı coğrafyalardan önemli şairleri ağırlayacak festival, yarına kadar devam edecek.