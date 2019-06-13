Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.84
BIST 100
91,291.53
Altın
1,336.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür Sanat

Zihinsel engelli öğrenciden resim sergisi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ve öğretmenlerinin teşvikiyle resim becerisini geliştiren zihinsel engelli Sibel Gezer, 19 yaşında ilk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hülya Karpuzcu   | 13.06.2019
Zihinsel engelli öğrenciden resim sergisi

Amasya

Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Gezer, 4 yıl önce yapmaya başladığı resimlerle ailesi ve öğretmenlerinin dikkatini çekti.

Sınıf öğretmenince yeteneği fark edilip görsel sanatlar öğretmenine yönlendirilen Gezer, zamanla tekniğini geliştirdi.

Öğretmenlerinin teşvikiyle yaptığı kara kalem, sulu ve kuru boya resimleri okulunda sergilemeye başlayan ve hayal dünyasını tuvallere yansıtan Gezer, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Sanata engel yok" adıyla ilk kişisel sergisinde resimlerini daha geniş kitlelerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gezer'in kara kalem, akrilik ve sulu boyayla yaptığı 46 eserinin yer aldığı serginin açılışına Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdulmuttalip Nalbant ile davetliler katıldı.

"Onun hayatını resimler oluşturuyor"

Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmanın kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

Çalışmalarında genellikle doğayı ve insan figürlerini konu edindiğini anlatan Gezer, "Dört yıl önce resim yapmaya başladım. Resim öğretmenlerimin desteğiyle bugünlere kadar geldim." dedi.

Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ufuk Yeşil de öğrencisiyle gurur duyduklarını dile getirerek, "Öğrencimizde müthiş bir resim aşkı vardı. Biz bu aşkı yönlendirerek bugünlere getirdik. Bundan sonra da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü onun hayatını resimler oluşturuyor. Bu konuda her zaman ona destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Merzifon Engelliler Derneği Başkanı Keriman Topal ise özel öğrencilerin topluma kazandırılması, sosyal hayata dahil edilmesi için yapılan çalışmaların kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Umarım diğer özel çocuklarımıza da bu tür çalışmalar emsal teşkil edip örnek olur. Başarılı kızımıza destek veren eğitimcilere teşekkür ediyor, örneklerinin çoğalmasını diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi
İranlı uzmanlar Abe'den 'mucize çıkmayacağı' görüşünde

Benzer haberler

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Amasya semalarında uçtu

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Amasya semalarında uçtu

Ramazan pideleri 'Selda usta'dan

Polisten sürücülere kuşburnu ikramı

Belediye bandosu sigaranın zararlarını sahurda manilerle anlattı

Belediye bandosu sigaranın zararlarını sahurda manilerle anlattı
Solingen katliamının 26. yılında Amasya'da anma programı

Solingen katliamının 26. yılında Amasya'da anma programı