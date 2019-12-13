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Kültür Sanat

YTB'den 'Ahıska Sürgününün 75. Yıl Belgeseli'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 75 yıl önce memleketlerinden sürgün edilen Ahıska Türklerinin anlattıklarını belgesel haline getirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 13.12.2019
YTB'den 'Ahıska Sürgününün 75. Yıl Belgeseli'

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),  yapılan açıklamaya göre, Sovyetler Birliği döneminde Stalin yönetimi tarafından bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesinden sürgün edilen Türklerle farklı ülkelerde yapılan röportajlardan belgesel hazırlandı.

Memleketlerinden sürgün edilen, bugün Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türkleriyle yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında 500 kişi ile temasa geçildi.

Sürgün günlerini yaşamış 75 kişi ile yapılan röportajların sonunda elde edilen 300 saatlik görüntü ve 500 sayfalık doküman üzerinden hazırlanan belgeselin, önemli bir kaynak olduğu belirtilen açıklamada, bu çalışmanın sürgün ve soykırımın hafızalardan silinmemesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Belgeselin, gelecek nesillerin tarih bilincinin canlı tutulması için önemli bir işlev göreceğinin altı çizildi.

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Belgeseli", YTB'nin Youtube kanalından izlenebilir.

14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te, Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesindeki 86 bin Türk ve Müslüman, tren vagonlarına doldurularak, Orta Asya'ya sürülmüştü.

Vagonlara üst üste "istiflenen" sivillerin zorunlu yolculuğu bir aydan fazla sürmüştü.

Yaklaşık 17 bin insanın hayatını kaybettiği yolculuk sonunda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl boyunca burada sıkı yönetim rejimi altında tutulmuştu.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün, Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkmıştı.

Bugün yaklaşık 650 bin Ahıska kökenli Türk vatanından uzakta yaşıyor.

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