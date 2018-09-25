Yönetmen Gören, "Seyircimizi dışarıya doğru Kafkaslara, Balkanlar'a, Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'ya yavaş yavaş götürmemiz lazım ama bunu Kültür Bakanlığı yapamaz. Bunun için Dışişleri, Ticaret bakanlıklarının da desteklerinin olması lazım." dedi.

Fotoğraf: AA / İsmihan Özgüven

ADANA

25. Uluslararası Film Festivali kapsamında, yönetmen Şerif Gören, "Bizim artık seyircimizi dışarıya doğru Kafkaslara, Balkanlar'a, Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'ya yavaş yavaş götürmemiz lazım ama bunu Kültür Bakanlığı yapamaz. Bunun için Dışişleri, Ticaret bakanlıklarının da desteklerinin olması lazım." dedi.

Gören, yapımcı Sabahattin Çetin'in sunumunu gerçekleştirdiği "Şerif Gören'in Sinema Hafızası" etkinliğinde yaptığı konuşmada, kurgucu olarak işe başladığını, daha sonra Yılmaz Güney'in asistanlığını yürüttüğünü söyledi.

Sinema serüveninde Yılmaz Güney'in her zaman olduğunu ifade eden Gören, Arkadaş, Yol, Endişe gibi filmleri çekerken yaşadığı sıkıntıları ve aldığı ödülleri anlattı.

Yurt dışında dört belgesel çektiğini dile getiren Gören, Türkiye'de ise belgeselinin bulunmadığını kaydetti.

Gören, Şener Şen'in oynadığı Amerikalı filminin o dönemde yedi kopya olarak büyük gişe yaptığını aktardı.

Şu an bir projesinin bulunmadığını belirten Gören, "Artık benim miadım doldu ama sinemacılık ölmez. Bir gün eğer kafamıza yatan hoş birşey olursa, hissettiğim birşey olursa yapmamak mümkün değil ama şu anda öyle bir isteğim yok." diye konuştu.

Gören, sinemanın toplumcu olduğunu, eğlendirip güldürdüğünü, hüzünlendirdiğini, ağlattığını ama aynı zamanda düşündürdüğünü de vurguladı.

"Dışarıya çıkmamız lazım"

Yönetmen Gören, şunları aktardı:

"Bizim artık seyircimizi dışarıya doğru Kafkaslara, Balkanlar'a, Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'ya yavaş yavaş götürmemiz lazım ama bunu Kültür Bakanlığı yapamaz. Bunun için Dışişleri, Ticaret bakanlıklarının da desteklerinin olması lazım. Bir film eğer oralarda gala yapılırsa, oyuncularımızı, yönetmenlerimizi tanıtmamız lazım. Yani onları yavaş yavaş büyütmezsek sinemamız ulusal anlamda küçük bir yerde ülkemizde kalır. Dışarıya çıkmamız lazım."

Anılarını paylaşmasının ardından Gören, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Daha sonra Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Şerif Gören ve Sabahattin Çetin'e plaket verdi.

Ertelenen Gala Gecesi yarın yapılacak

Bu arada festival etkinlikleri kapsamında bu akşam gerçekleştirilmesi gereken 25. Yıl Gala Gecesi'nin, sanatçı Yakup Yavru'nun vefatı nedeniyle yarın yapılacağı duyuruldu.

Muhabir: İsmihan Özgüven