'Yeşilçam'ın ünlü sesi Hayri Esen'
Seslendirme sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Hayri Esen'in vefatının ardından 44 yıl geçti.
İstanbul
Yeşilçam'ın ünlü sesi Esen, 5 Mayıs 1919'da Balıkesir'de dünyaya geldi. Edirne Sanat Enstitüsü Torna Tesviye Bölümü'nden mezun olan sanatçı, ilk kez 1933'te Balıkesir Halkevi'nde sahneye çıktı.
Türk sinemasının usta oyuncuları Ediz Hun, İzzet Günay, Engin Çağlar, Renan Fosforoğlu, Orhan Günşiray, Ayhan Işık ve Kartal Tibet'i birçok yapımda seslendiren usta oyuncu, 1943'te Ankara Radyosu Temsil Koluna girdi.
Sinemaya "Yüzbaşı Tahsin" filmiyle adım attı
Hayri Esen, 1945'te İzmir'e giderek, İzmir Şehir Tiyatrosunda profesyonel sanat yaşamına başladı. Belli bir süre İzmir'de görev yaptıktan sonra İstanbul'a taşınan sanatçı, Küçük Sahne, Avni Dilligil ve Muammer Karaca Tiyatrolarında sahne aldı.
İstanbul'da Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mümtaz Ener'le çalışmaya başlayan Esen, bir süre Çığır Sahne'de de oynadı.
Başarılı sanatçı, sinemaya 1950'de "Yüzbaşı Tahsin" filmiyle adım attı. Sesinin tonu ve diksiyonuyla yapımcıların dikkatini çeken sanatçı, 1951'de ünlü isimleri seslendirmeye başladı.
Beyaz Mendil (1955), Kırık Plak (1959), Kalpaklılar (1959), Sessiz Harp (1961) ve Gurbet Türküsü (1965) filmlerinde oynayan Esen, bir dönem beyazperdede yönetmenlik ve senaryo yazarlığı da yaptı.
100'e yakın filmde rol aldı
Usta oyuncu, 1954'te senaryosunu yazıp ve yönetmenliğini üstlendiği "Ruhların Mucizesi-İstiklal Harbi" adlı filmde Ferda Ferdağ ve Feridun Çölgeçen ile rol aldı.
Yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı, 1963 yapımı "Bahçevan" adlı sinema filminde, Zeki Müren, Belgin Doruk, Kadir Savun, Necdet Mahfi Ayral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ali Şen ve Vahi Öz ile rol alan sanatçı, "Bergama Sevdalıları" (1952) filminin de yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.
Sanatçı, 1965'te Türkan Şoray, İzzet Günay, Çolpan İlhan, Kenan Pars, Efkan Efekan, Kadir Savun, Hüseyin Baradan, Nubar Terziyan, Mürüvvet Sim ve Feridun Çölgeçen ile "Ekmekçi Kadın" filminde oynadı.
Hayri Esen, ilk evliliğini sinema ve tiyatro oyuncusu Nedret Güvenç'le gerçekleştirdi. İkinci evliliğini ise Ayten Esen'le yapan ünlü sanatçının bu evliliğinden, kendisi gibi oyuncu olan kızı Itır Esen ile Deniz Seval ve Burak Esen adlı çocukları dünyaya geldi.
Başarılı sanatçı, yaşamı boyunca 800 kadar filmde seslendirme yaptı. "Kardeş Kurşunu", "Sevda", "Yakut Gözlü Kedi", "Necdet", "Yabancı Olduk Şimdi", "Sevdalı Kabadayı", "Kolla Kendini Bebek", "Sonsuz Geceler", "Gurbet Türküsü", "Kadın İsterse", "Zorlu Damat", "Bir Aşk Günahı", "Esir Kuş", "Sessiz Harp", "Aşka Dönüş", "Yumurcak", "Ya Ben Ya O" adlı yapımların da arasında olduğu 100'e yakın filmde de rol alan Esen, 6 Şubat 1977'de 58 yaşındayken kalp krizi geçirerek İstanbul'da vefat etti.