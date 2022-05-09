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Kültür, Portre

Yeşilçam'ın sevilen aşçısı: Necdet Tosun

Samimi ve sevecen tiplemeleriyle beğenilen oyuncu Necdet Tosun'un vefatının üzerinden 47 sene geçti.

Ahmet Esad Şani   | 09.05.2022
Yeşilçam'ın sevilen aşçısı: Necdet Tosun İnfografik: Kemal Delikmen/AA

İstanbul

Türk filmlerinde canlandırdığı güler yüzlü aşçı rolüyle izleyicinin sempatisini kazanan ve 400'e yakın filmde rol alan Necdet Tosun, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 3 Ağustos 1926'da dünyaya geldi.

Eğitimini yarıda bırakarak, lokantacılık, leblebicilik ve terzilik işleriyle uğraşan Tosun, çekim yapmak üzere Burhaniye'de bulunan bir film ekibinin İstanbul'a davet etmesiyle sinemaya adım attı.

Yeşilçam'ın Güler Yüzlü Aşçısı Necdet Tosun

İlk olarak 1957'de Muharrem Gürses'in yönettiği "Allı Gelin" filminde rol alan oyuncu, siyah beyaz filmlerle başladığı sinema dünyasında güler yüzlü aşçı rolüyle özdeşleşti.

Neşeli rolleri başarıyla oynadı

Necdet Tosun, "Yasemin'in Tatlı Aşkı", "Fadime", "Fatoş Sokakların Meleği" ve "Veda" filmlerinde aşçı, "Efkarlı Sosyetede"de Şemsi, "İstanbul Tatili"nde kahveci Tosun, "Öksüzler"de paketlerini taşırken cüzdanı çalınan zengin adam, "Oyun Bitti"de tamirci Kadir, "Cilveli Kız"da işportacı Tosun, "Yumurcak"ta şerbetçi Tosun rollerini başarıyla oynadı.

Usta oyuncu 19 yıllık sanat hayatında ayrıca, "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Karateciler İstanbul'da", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Kanlı Para", "Fakir Kızın Kısmeti", "İşportacı Kız", "Kaldırım Çiçeği", "Avare Kız", "Tamirci Parçası", "Küçük Hanımın Şoförü", "Gurbet", "Üç Garipler" ve "Allı Gelin"in de arasında bulunduğu unutulmayan filmlerde rol aldı.

Yeşilçam'ın komedi filmlerine damga vurdu

Samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kuran Tosun, Türk sinemasında komedi filmlerine damga vurdu. Ancak canlandırdığı kısa rollerden, kazandığı para yeterli olmadığı için, yaşamı geçim sıkıntısı içinde geçti.

Sevim Hanım ile dünya evine giren sanatçının bu evlilikten kendisi gibi oyuncu, Erdal ve Gürdal adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

Usta oyuncu, iş dolayısıyla gittiği Almanya'da bir trafik kazası geçirdi. Tedavi için İstanbul'a getirilen Tosun, kazadan 13 gün sonra, 10 Mayıs 1975'te 49 yaşındayken vefat etti. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Vefatından sonra babalarıyla aynı mesleği seçen Gürdal ve Erdal Tosun da çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alarak, izleyicinin gönlünde yer edindi.

Gürdal Tosun böbrek yetmezliği nedeniyle 30 Ağustos 2000'de 33 yaşındayken, Erdal Tosun ise trafik kazası sonucu 30 Kasım 2016'da 53 yaşındayken İstanbul'da vefat etti. Usta oyuncunun eşi Sevim Tosun da 26 Şubat 2020'de hayatını kaybetti.

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