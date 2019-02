Yerli filmlerde yeni dönem heyecanı

İSTANBUL - HİLAL UŞTUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ardından merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi netlik kazanmaya başladı.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Organize İşler Sazan Sarmalı" bugün sinemaseverlerle buluşurken, aralarında Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül ve Cem Yılmaz'ın da olduğu ünlü isimlerin filmleri için ise geri sayım başladı.

"Organize İşler Sazan Sarmalı"nın dün akşam gerçekleşen özel gösteriminin ardından, basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, "Türk sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasal değişiklik bu." ifadelerini kullandı.

Recep İvedik 6 ve Mucize 2, şubatta izleyici karşısına çıkacak

Şahan Gökbakar'ın 2008 yılında başladığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filminin de şubat ayı içinde vizyona girmesi bekleniyor.

Recep İvedik karakterinin Afrika'da safariye çıkmasını konu edinen filmin senaryosuna da imza atan Gökbakar, özel gösterimde yaptığı açıklamada çok önemli bir yasanın çıktığının altını çizerek, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Sağ olsun hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Buradaki insanların yaptığı filmler hepimizin filmleri. Şirketler, yapımlar, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin. Yıllardır bizi izleyen seyircimizi güldürmek için çabalıyor herkes bireysel olarak. İnşallah bundan sonra beraber de bir şeyler yaparız."

"Mucize" filminin devam yapımı olan " Mucize 2"yi yakın zamanda vizyona çıkaracak olan yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de sinemacılar arasındaki dayanışmayı çok olumlu bulduğunu vurguladı ve "Bu kadar güzel insanla yaklaşık 2 aydır yan yanayız. İstediğimize ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Cem Yılmaz'ın filmi ekimde vizyonda

"Kara Komik Filmler"in vizyon tarihini yaşanan tartışmaların ardından geciktiren Cem Yılmaz da, filmi ekim ayında vizyona sokmayı düşündüklerini açıkladı.

Üreten, yazan, çizen, oynayan insanların pek hak etmediği bir sürecin yaşandığını belirten Yılmaz, "Neticede kapalı devre, kağıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz. Seyircimizi ya güldürüyoruz ya hüzünlendiriyoruz, bir meramımızı anlatıyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah bu yıl çıkan kanunla olay tatlıya bağlanmıştır. Neticede güzel şeyler üretiliyor, herkes hakikaten hayatını koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Şubat ayı içinde "New York in New York", "Sir-Ayet", "Babamın Kemikleri", "Döndüm Ben", "Hep Yek 3", "Musabbar", "Sibel", "Tez: 13. Gece" ve "Yarı Yol" filmlerinin de aralarında olduğu 11 yerli yapımın vizyona girmesi bekleniyor.

Mart ayında "Türk İşi Dondurma" ile "Güven", nisanda "Hayatta Olmaz", mayısta ise "Hababam Sınıfı Yeniden" filmlerinin izleyiciyle buluşması planlanıyor.