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Kültür Sanat

Volkan Konak Almanya'da konser verdi

Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Mesut Zeyrek   | 02.11.2019
Volkan Konak Almanya'da konser verdi Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Köln Maritim Hotel'de sahneye çıkan Konak, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

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