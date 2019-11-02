Volkan Konak Almanya'da konser verdi
Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Köln
Şarkıcı Volkan Konak, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Köln Maritim Hotel'de sahneye çıkan Konak, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.
Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, konser sonunda ayakta alkışlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.