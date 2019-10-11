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Kültür Sanat

Valentina Lisitsa İstanbul Resitallerinde sahne alacak

İstanbul Resitallerinin 2019-2020 sezonu, "Rachmaninov Kraliçesi" olarak anılan Valentina Lisitsa konseriyle başlayacak.

Hilal Uştuk   | 11.10.2019
Valentina Lisitsa İstanbul Resitallerinde sahne alacak

İstanbul

İstanbul Resitallerinin 2019-2020 sezonu, "Rachmaninov Kraliçesi" olarak anılan Valentina Lisitsa konseriyle başlayacak.

Konser, yarın akşam Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleşecek.

Müzik kariyerine sosyal medyada paylaştığı videolarla adım atan Lisitsa'nın yayımladığı ve aralarında ünlü besteciler Beethoven, Rahmaninov ve Chopin'in eserlerinin de yer aldığı videolar 200 milyondan fazla kez izlendi.

Ukrayna asıllı ABD'li sanatçının YouTube'da yayımladığı piyano performansları 555 bin takipçisi tarafından izleniyor.

Kariyeri boyunca yüzlerce önemli konsere imza atan sanatçı, dünyanın önemli şehirlerinde resitaller verdi.

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