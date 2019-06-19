Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.86
BIST 100
94,218.70
Altın
1,344.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Üç Silahşör' Bursa'da sahnelendi

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında "Üç Silahşör" balesi sahnelendi.

Fatma Nur Söğütlü   | 19.06.2019
'Üç Silahşör' Bursa'da sahnelendi

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Üç Silahşör" balesini sahneledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösteride orkestrayı Bujor Hoinic yönetti.

Alexandre Dumas'ın eserinden bale sahnesine aktarılan ve Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle hareket bulan eser Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceraları hayranlık verici bir akıcılıkla sahnelenen gösteride, Batur Büklü, Oliver Spence, Mehmet Arkan, Büşra Ay, Olcay Tunçeli, Melike Koper, Özde Eren, Ömer Erenler ve İstanbul DOB bale sanatçıları dans etti.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan gösteri grubu uzun süre alkışlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi